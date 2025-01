Das sind die skurrilsten Momente von Trumps Vereidigung

Londoner treffen sich zum hosenlosen U-Bahn-Fahren

Hach, England. Am Sonntag stand in London zum wiederholten Male der «No Trousers Tube Ride» statt, bei dem alle dazu eingeladen wurden, ohne Hosen in die U-Bahn zu steigen.

Oben die Wollmütze, ein dicker Schal und eine gepolsterte Winterjacke. Dann ein Schlüpfer und nackte Beine, ehe die Füsse in warmen Schuhen stecken. Mit diesem abenteuerlichen Look wagten sich am Sonntag zahlreiche Londonerinnen und Londoner in die U-Bahn.