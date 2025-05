Video: watson/Michelle Claus, Michael Shepherd

Diese ESC-Songs gefallen uns am besten

Der ESC steht kurz bevor. Die Wettquoten favorisieren Schweden und Österreich. Die Palette an Songs ist breit und wie jedes Jahr ist fast alles dabei. Von rührenden Balladen bis zu was auch immer das korrekte Genre für «Espresso Macchiato» von Tommy Cash ist. Doch wie kommen die verschiedenen Songs in der Redaktion an? Wir haben uns ein paar Leute geschnappt und ihre Reaktionen eingefangen.

Sogar Mo konnten wir wieder einmal vor die Kamera zerren und was soll ich sagen, wir haben ihn noch selten so emotional gesehen.

