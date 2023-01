Video: watson/Fabian Welsch

Türkei: Busfahrer verliert Kontrolle und fährt geradewegs in einen See

Nahe der türkischen Stadt Malatya hat ein Busfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist in einen See gefahren. Überwachungsaufnahmen zeigen, wie der Fahrer versucht, das Lenkrad zu kontrollieren während der Bus wild am Seeufer umherfährt:

Eigentlich sollte der Bus auf eine Fähre auffahren. Die Insassen des Busses wurden nicht lebensbedrohlich verletzt. Drei wurden später im Krankenhaus behandelt. (fwe)

