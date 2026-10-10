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Schlafwettbewerb in Tokio: «Matt Race» soll Japan zu mehr Schlaf bewegen

Video: watson/Mira Wecker

10'000 Franken für die Person, die am besten schläft

10.10.2026, 20:0710.10.2026, 20:07

In Tokio hat ein Schlafwettbewerb stattgefunden. Beim «Matt Race» legten sich Dutzende Teilnehmende mit Schlaf-Trackern auf Matratzen und schliefen bis zu 90 Minuten. Gewonnen hat, wer am schnellsten und tiefsten einschlief. Das Preisgeld lag bei über zwei Millionen Yen, das sind umgerechnet über 10'000 Franken. Hintergrund: Menschen in Japan schlafen laut OECD im Schnitt so wenig wie in keinem anderen Mitgliedsland. Der Anlass soll das Interesse am Schlaf steigern. (mwe)

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