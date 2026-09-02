16 Leute, die beim Schlafen im Flieger richtig «kreativ» wurden

16 Leute, die beim Schlafen im Flugzeug richtig «kreativ» wurden

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Glücklich ist nicht nur, wer sich einmal im Jahr eine schöne Reise gönnen kann, sondern auch, wer während des stundenlangen Fliegens oder Busfahrens ein paar Stunden Schlaf abbekommt.

Ein bisschen Inspiration für die nächste Reise gefällig? Folgende Personen zeigen, wie du es allerdings besser nicht machst, wenn du deinen Mitreisenden und der Bord-Crew nicht auf den Zeiger gehen willst.

Ein halbwegs angenehmer Passagier – sofern es in diesem Flugzeug nicht an jedem Sitz einen eigenen Bildschirm hat.

Hier vereinen sich gleich zwei wundervolle Typen von kreativen Flugi-Schläfern.

Ja, vor dem Typen mit dem Gesicht am vorderen Sitz schläft noch jemand – ein mumifizierter Passagier.

Bild: reddit

Auch noch aus der Kategorie «guter Passagier»: Er stört wenigstens niemanden.

Allerdings hat auch nicht jeder so einen bequemen, kissenähnlichen Pokal wie der kanadische Eishockey-Profi Alex Killorn im Handgepäck. In der Schweiz kennen wir nur die wache Tram-Variante von Eishockey-Stars.

Jetzt wird es gleich etwas anstrengender: Solch interessante Schlafstellungen können schon mal für Schlagzeilen sorgen.

So ginge es theoretisch auch:

Ob gar die Passagierin vorne etwas damit zu tun hat?

Den würden wir beim Glace-Verteilen wohl eher nicht wecken.

Grad z'leid.

Wenn Liegen nicht geht, hilft vielleicht Schlafen auf Knien?

Vielleicht hat er sich auch nur in den Schlaf gebetet.

Passagiere im vorderen Sitz hassen diesen Trick.

Flugbegleiter und alle anderen auch.

Ein kleiner Reminder, dass wir das nächste Mal Feuchttüchlein im Handgepäck mitnehmen, um den Klapptisch vor Gebrauch nochmals abzuputzen:

(Da helfen auch die Socken nicht.)

Okay, das muss wahre Liebe sein:

Ausser, es ist ein fremder Typ, der da ihren Kopf hält.

So ganz haben wir ihre Technik noch nicht durchschaut …

Wie ich auf einem Langstreckenflug schlafe, wenn ich einen Sitz in der Mitte habe

Ein weiteres Beispiel von einem Mitreisenden, der sich im Flugzeug etwas zu sehr wie zuhause fühlt:

Wenn nicht schon die Smartphone-Sucht den Nacken zerstört hat, dann spätestens diese Schlafposition:

Bild: x

Und das, liebe Flugfreunde, sieht nach einer guten Idee aus, ist aber schwer verboten – also bitte nicht nachmachen:

Bonus

Weil auch die Crew manchmal müdi ist.

*Müde von den lästigen Passagieren.

Wie schläfst du jeweils im Flugzeug, Zug oder Bus? Lass uns an deinem Trick teilhaben!

(sim)

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