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16 Leute, die beim Schlafen im Flieger richtig «kreativ» wurden

16 Leute, die beim Schlafen im Flugzeug richtig «kreativ» wurden

02.09.2026, 10:55

Glücklich ist nicht nur, wer sich einmal im Jahr eine schöne Reise gönnen kann, sondern auch, wer während des stundenlangen Fliegens oder Busfahrens ein paar Stunden Schlaf abbekommt.

Ein bisschen Inspiration für die nächste Reise gefällig? Folgende Personen zeigen, wie du es allerdings besser nicht machst, wenn du deinen Mitreisenden und der Bord-Crew nicht auf den Zeiger gehen willst.

Ein halbwegs angenehmer Passagier – sofern es in diesem Flugzeug nicht an jedem Sitz einen eigenen Bildschirm hat.

Schlafen im Flugzeug
bild: reddit

Hier vereinen sich gleich zwei wundervolle Typen von kreativen Flugi-Schläfern.

Schlafen im Flugi
bild: reddit

Ja, vor dem Typen mit dem Gesicht am vorderen Sitz schläft noch jemand – ein mumifizierter Passagier.

Schlafen im Flugi
Bild: reddit

Auch noch aus der Kategorie «guter Passagier»: Er stört wenigstens niemanden.

Schlafen im Flugzeug: Lifehack von Alex Killorn
Bild: reddit

Allerdings hat auch nicht jeder so einen bequemen, kissenähnlichen Pokal wie der kanadische Eishockey-Profi Alex Killorn im Handgepäck. In der Schweiz kennen wir nur die wache Tram-Variante von Eishockey-Stars.

Jetzt wird es gleich etwas anstrengender: Solch interessante Schlafstellungen können schon mal für Schlagzeilen sorgen.

Lustige Posen für Schlafen im Flugzeug
Bild: thesun

So ginge es theoretisch auch:

Schlafen im Flugzeug
Bild: reddit

Ob gar die Passagierin vorne etwas damit zu tun hat?

Den würden wir beim Glace-Verteilen wohl eher nicht wecken.

Schlafen im Flugzeug
Bild: instagram

Grad z'leid.

Wenn Liegen nicht geht, hilft vielleicht Schlafen auf Knien?

Die lustigsten Posen zum Schlafen im Flieger
Bild: reddit

Vielleicht hat er sich auch nur in den Schlaf gebetet.

Passagiere im vorderen Sitz hassen diesen Trick.

Lustige Posen im Flugzeug zum Schlafen
Bild: reddit

Flugbegleiter und alle anderen auch.

Ein kleiner Reminder, dass wir das nächste Mal Feuchttüchlein im Handgepäck mitnehmen, um den Klapptisch vor Gebrauch nochmals abzuputzen:

Wie man im Fkugzeug schläft. (so nicht.)
Bild: facebook

(Da helfen auch die Socken nicht.)

Lustige Schlafpositionen im Flugzeug
Bild: reddit

Okay, das muss wahre Liebe sein:

Schlafen im Flieger: Lustige Positionen
Bild: reddit

Ausser, es ist ein fremder Typ, der da ihren Kopf hält.

So ganz haben wir ihre Technik noch nicht durchschaut …

Lustige Schlafpositionen im Flugzeug
Bild: reddit

Wie ich auf einem Langstreckenflug schlafe, wenn ich einen Sitz in der Mitte habe

Experten warnen vor gefährlichem Schlaf-Hack im Flugzeug auf TikTok
Experten warnen vor gefährlichem Schlaf-Hack im Flugzeug auf TikTok

Ein weiteres Beispiel von einem Mitreisenden, der sich im Flugzeug etwas zu sehr wie zuhause fühlt:

Lustige Schlafpositionen im Flugzeug
Bild: tiktok

Wenn nicht schon die Smartphone-Sucht den Nacken zerstört hat, dann spätestens diese Schlafposition:

Schlafposition im Flieger
Bild: x

Und das, liebe Flugfreunde, sieht nach einer guten Idee aus, ist aber schwer verboten – also bitte nicht nachmachen:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Bonus

Weil auch die Crew manchmal müdi ist.

Lustige Bilder: Schlafen im Flieger
Bild: instagram

*Müde von den lästigen Passagieren.

Wie schläfst du jeweils im Flugzeug, Zug oder Bus? Lass uns an deinem Trick teilhaben!

(sim)

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