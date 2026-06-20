sonnig23°
DE | FR
burger
Videos
Leben

Queer und gläubig – warum das für Mentari Baumann keinen Widerspruch ist

Video: watson/emanuella kälin
Fragenbot

«Gott ist auch queer»: Eine lesbische Katholikin erzählt

20.06.2026, 10:5820.06.2026, 10:58
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Mit zwölf Jahren bemerkte Mentari Baumann, dass sie für Jungen nicht dasselbe empfand wie ihre Freundinnen. Kurz darauf verliebte sie sich in ein Mädchen – ein Erlebnis, das ihren persönlichen Weg prägte. Erst später verstand sie, was da passierte, und ihr wurde bewusst, dass sie lesbisch ist.

Mentari Baumann wuchs in einem römisch-katholischen Haushalt auf. Während ihrer Findungsphase vertraute sie sich ihren Eltern an. Diese waren zunächst überfordert, reagierten dann jedoch verständnisvoll und unterstützten sie.

Als sie ihrer Familie in Indonesien kurz vor ihrer Hochzeit von ihrer Sexualität erzählte, sorgte das für Aufsehen. Baumann erzählt, wie die Verwandten nicht mehr mit ihr oder ihrer Mutter sprachen.

In Indonesien ist die Situation für queere Menschen weiterhin stark von gesellschaftlicher und politischer Diskriminierung geprägt. Inzwischen hat sich die Lage innerhalb ihrer Familie beruhigt, doch das Thema wird bei Gesprächen meist vermieden.

Der Glaube spielt in Mentaris Leben eine zentrale Rolle, sowohl privat als auch beruflich. Bei der Allianz Gleichwürdig Katholisch engagiert sie sich für eine gleichberechtigte Kirche. Sie ist überzeugt: «Gott ist auch queer.»

Doch lassen sich Religiosität und Queerness wirklich vereinbaren? Und ist die Kirche nicht nach wie vor transfeindlich und homophob? Im Fragenbot packt sie damit aus:

Video: watson/emanuella kälin

Mehr Videos:

Gioia begleitet Menschen in den selbstgewählten Tod

Video: watson/Emanuella Kälin

Haben Nonnen insgeheim Sex? – Schwester Manuela ist ehrlicher, als du denkst

Video: watson/Aya Baalbaki

«Zwingt euch zu nichts!» – Jason, asexuell, im Fragenbot

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
30 Jahre Zurich Pride Festival in 30 Bildern
1 / 32
30 Jahre Zurich Pride Festival in 30 Bildern
Der erste CSD in der Schweiz (und Europa) fand 1978 in Bern statt
quelle: keystone/ friedli / friedli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erste Unterwasseraufnahmen eines Weissen Hais nahe Sizilien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Zusammenstoss in Rio de Janeiro
Beim Zusammenstoss von zwei Helikoptern in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen, darunter der US-amerikanische Singer-Songwriter Oliver Tree, wie CNN Brasil berichtet. Ebenfalls soll der argentinische YouTuber Gaspi, dem auf der Videoplattform rund 2,8 Millionen Menschen folgen, mit an Bord gewesen sein.
Zur Story