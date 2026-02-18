Nebel-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Zürich Pride Festival 2026 findet nicht statt

Zürich Pride Festival 2026 findet nicht statt

Das Zürich Pride Festival 2026 findet nicht statt. Verschiedene Sponsoren hatten die Unterstützungsgelder in den vergangenen Monaten reduziert.
18.02.2026, 04:0318.02.2026, 04:03

Der Entscheid sei an einer ausserordentlichen Generalversammlung gefallen, bestätigte der Vorstand des Vereins Zürich Pride gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung von «blick.ch».

KEYPIX - People take part in the Zurich Pride parade in Zurich, Switzerland, on Saturday, June 21, 2025. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Der Umzug findet statt wie 2025, nicht aber das Festival. (Archiv)Bild: keystone

Auf die Demonstration am 20. Juni habe dies allerdings keinen Einfluss, teilte der Verein weiter mit. Massnahmen, welche die Durchführung des Festivals hätten sicherstellen sollen, wie die Einführung von Ticketpreisen, hatten während der Generalversammlung zur Debatte gestanden. Damit hätten die Planungssicherheit und die Finanzierung des Festivals gewährleistet werden sollen.

Verschiedene grosse Unternehmen haben ihr Sponsoring für die Pride in Zürich und anderen Städten zuletzt reduziert oder ganz beendet. Erst vor wenigen Tagen hatten die Veranstalter auf Instagram verkündet, das Festival in kleinerem Rahmen auf dem Turbinenplatz durchführen zu wollen. Nun wird darauf jedoch gänzlich verzichtet. Weitere Details zum Entscheid stellten die Verantwortlichen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Normaler Zugverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley ab Mittwoch
Die Reparaturarbeiten im Bahnhof Lausanne nach einem Pyro-Wurf vom Sonntag mit anschliessendem Kabelbrand schreiten nach Angaben der SBB gut voran. Die Züge zwischen Lausanne und Prilly-Malley könnten daher voraussichtlich ab Mittwoch Betriebsbeginn wieder wie gewohnt verkehren.
Zur Story