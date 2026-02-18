Zürich Pride Festival 2026 findet nicht statt

Das Zürich Pride Festival 2026 findet nicht statt. Verschiedene Sponsoren hatten die Unterstützungsgelder in den vergangenen Monaten reduziert.

Der Entscheid sei an einer ausserordentlichen Generalversammlung gefallen, bestätigte der Vorstand des Vereins Zürich Pride gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung von «blick.ch».

Der Umzug findet statt wie 2025, nicht aber das Festival. (Archiv) Bild: keystone

Auf die Demonstration am 20. Juni habe dies allerdings keinen Einfluss, teilte der Verein weiter mit. Massnahmen, welche die Durchführung des Festivals hätten sicherstellen sollen, wie die Einführung von Ticketpreisen, hatten während der Generalversammlung zur Debatte gestanden. Damit hätten die Planungssicherheit und die Finanzierung des Festivals gewährleistet werden sollen.

Verschiedene grosse Unternehmen haben ihr Sponsoring für die Pride in Zürich und anderen Städten zuletzt reduziert oder ganz beendet. Erst vor wenigen Tagen hatten die Veranstalter auf Instagram verkündet, das Festival in kleinerem Rahmen auf dem Turbinenplatz durchführen zu wollen. Nun wird darauf jedoch gänzlich verzichtet. Weitere Details zum Entscheid stellten die Verantwortlichen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht. (sda)