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Flavia sucht beim Single-Pflücken auf dem Erdbeerfeld ihre grosse Liebe

Video: watson/Emanuella Kälin

Flavia flirtet: Das grosse Single-Pflücken auf dem Erdbeerfeld

27.06.2026, 09:5215.07.2026, 09:12
Flavia Kälin
Flavia Kälin
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Flavia hat die Nase voll von Online-Dating.

Swipen bis zur Sehnenscheidenentzündung, nur um dann eine lauwarme, erzwungene Konversation mit einem Fremden zu haben, und nach all den Mühen dann als Tüpfelchen auf dem i noch vor dem ersten Date geghostet zu werden – das muss doch auch anders gehen.

Deshalb probiert Flavia heute eine andere Art von Dating aus, in der sie den potenziellen Partner gerade schon a) live und b) in Action sieht: am Single-Pflücken.

Auf einem Erdbeerfeld in Zürich gibt's nämlich einen speziellen Bereich für Date-Willige:

Dort, wo einsame Herzen nicht nur nach dem saftigsten Früchtchen greifen, sondern vielleicht auch nach der grossen Liebe.🍓

Bewaffnet mit den klebrigsten Erdbeer-Anmachsprüchen stürzt sich Flavia ins Abenteuer.

Wie das ausgegangen ist, seht ihr hier:

Video: watson/Emanuella Kälin

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67 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Stäbchen
27.06.2026 10:26registriert März 2026
Da ich zur Gen "lesen" gehöre und mir keine Vblogs reinziehe, sterbe ich wohl dereinst mit der Erkenntnis, nicht gewusst zu haben, wie die Geschichte ausging.
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Garp
27.06.2026 11:03registriert August 2018
Ich finde die Idee prima. Wenn es nicht klappt, hat man wenigstens schöne Erbeeren, mit denen man am Abend z.B. einen Coup Romanoff machen kann.
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The Twelfth
27.06.2026 10:34registriert Juni 2020
„Entbeere“ – dreideutig, nice.

Als Person mit vermutlich eher stark ausgeprägter Angst vor Zurückweisung, bin ich dennoch extrem froh, nicht auf der Suche zu sein.

Finde dieses Konzept aber keine schlechte Idee.
Heute ist wohl fast alles deutlich besser als Onlinedating. Vor 15 – 20 Jahren war es aber eine gute Alternative.
Wären Freundeskreise und Kollegschaften weniger starr – würde man regelmässig in Situationen neuer Gruppenbildung landen, ergäben sich wohl deutlich mehr romantische Partnerschaften ganz natürlich.
Da draussen gibt es leider viele unentdeckte Schätze – womöglich auch du?!
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