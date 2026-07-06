Grosser Empfang für das Kap-Verde-Team
Die Nationalmannschaft von Kap Verde landete gestern in der Hauptstadt Praia. Dort wurde sie von Tausenden Fans empfangen. Zusammen mit dem 51. Unabhängigkeitstag des Inselstaats feierten die Menschen die Fussballmannschaft mit Musik und Fahnen.
Das Land mit den 590'000 Einwohnenden startete als Aussenseiter in die Weltmeisterschaft. Das Team schaffte es überraschend in die K.-o.-Runde, nachdem es in der Gruppenphase drei Unentschieden erreicht hatte. Darunter waren Gegner wie Spanien im Auftaktspiel.
Im Sechzehntelfinal schied die Mannschaft nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen Argentinien aus dem Turnier aus.
(emk)
Mehr Videos:
So euphorisch feiern Kap-Verde-Fans
WM-Coup gegen Deutschland – Paraguay im Feiermodus
Flaggen-Fail an der WM: Träger wird vor Spiel zwischen Tschechien und Südkorea eingewickelt
- Neue WM-Regel gegen Zeitspiel – doch bei Argentinien blieb sie aussen vor
- Beschwert sich jetzt noch jemand über die Kleinen an der WM?!
- Vozinha trickst und lässt Messi verzweifeln – der WM-Held verabschiedet sich spektakulär
- Argentinien schrammt an Blamage vorbei – Kap Verde sorgt erneut für Riesenspektakel