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Nach WM-Aus empfangen Tausende das Kap-Verde-Fussballteam

Video: watson/emanuella kälin

Grosser Empfang für das Kap-Verde-Team

06.07.2026, 12:1306.07.2026, 12:13

Die Nationalmannschaft von Kap Verde landete gestern in der Hauptstadt Praia. Dort wurde sie von Tausenden Fans empfangen. Zusammen mit dem 51. Unabhängigkeitstag des Inselstaats feierten die Menschen die Fussballmannschaft mit Musik und Fahnen.

Video: watson/emanuella kälin

Das Land mit den 590'000 Einwohnenden startete als Aussenseiter in die Weltmeisterschaft. Das Team schaffte es überraschend in die K.-o.-Runde, nachdem es in der Gruppenphase drei Unentschieden erreicht hatte. Darunter waren Gegner wie Spanien im Auftaktspiel.

Im Sechzehntelfinal schied die Mannschaft nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen Argentinien aus dem Turnier aus.

(emk)

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