Video: watson/nina bürge

«Tödliche Zara-Hose» – Social-Media-Nutzer warnen von dieser Zara-Hose

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In den sozialen Medien kursieren aktuell Videos von Frauen, die vor einer Hose warnen. Dabei handelt es sich um eine Leinenhose, die vom Fast-Fashion-Hersteller Zara hergestellt und verkauft wird.

Nutzerinnen teilen Videos, wie sie stolpern und stürzen, während sie die Hose tragen. Sie teilen Bilder der Verletzungen, die sie sich bei den Stürzen zugezogen haben. Schau dir die Bilder im Video an:

Video: watson/nina bürge

Von Schürfungen und Prellungen bis hin zu Brüchen sei alles dabei. Vereinzelte Frauen sollen sich bei den Stürzen Kniegelenke oder Ellenbogen gebrochen haben.

Angeblich sei diese sommerliche Zara-Hose der Übeltäter. Screenshot: Zara.ch

Das Problem der Hose sei, dass sie zu lang und an den Enden der Hosenbeine zu breit geschnitten sei. Dies führe dazu, dass Träger beim Gehen am Stoff hängen bleiben und stürzen. Auf TikTok und Instagram kursiert deswegen der Hashtag «Deadly Zara Pants». Dieser deutet darauf hin, dass ein Sturz, der durch die Hose ausgelöst wurde, unter Umständen tödlich enden könnte. Frauen, die selbst gestürzt sind, fordern nun, dass der Fashion-Hersteller die Hose im Verkauf mit einem Warnhinweis ausstattet. (nib)