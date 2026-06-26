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Egal ob Modefan oder Fanatiker – alle wollen sie (seine) Retroshirts

Retroshirts sind im Trend. Einer, der sich damit bestens auskennt, ist Sandro Feuillet. Der leidenschaftliche Sammler und Gründer von retroshirts.ch weiss, wie sich die Trikots entwickelt haben.

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Fussballtrikots sind längst als stylisches Modestück bekannt. Besonders beliebt sind die retro-inspirierten Shirts. Wessen Name oder Verein aufgedruckt ist, bleibt – zumindest bei einigen – zweitrangig. Der Trend zeigt sich auch an der WM, die aktuell läuft. Die Trikots der deutschen Fussballer beispielsweise sind von den Leibchen von 1994 inspiriert. Schon damals fand die WM in den USA statt.

Rudi Völler 1994 und Deniz Undav 2026 beide im Home-Shirt.

Für die Sportartikelhersteller ist der Retro-Trend längst zur Verkaufsstrategie geworden. Der Fussballclub Como hat eine eigene Retro-Linie. Liverpool, Juventus Turin, Bayern München und viele mehr standen schon in der Saison 23/24 mit Retroshirts auf dem Rasen.

«Die Leute kommen hier rein und sagen: ‹Wow, so viele Erinnerungen›, nicht: ‹Wow, so viel Polyester›.» Sandro feuillet

Mit «echten» Retroshirts kennt sich eine Person in Zürich besonders gut aus. Schon vor dem Hype war Sandro Feuillet begeisterter Trikotsammler. Sein Lieblingsverein? Der FC Zürich. 2022 gründete er den Onlineshop retroshirts.ch. Dabei kommen zwei seiner Leidenschaften zusammen – die Webtechnologie und eben die Retroshirts. Im März 2025 eröffnete Feuillet dann seinen Laden an der Badenerstrasse und seit Juni dieses Jahres arbeitet er dort Vollzeit.

«Es ist keine Goldgrube», sagt er. Aber die Freude darüber, einer solchen Leidenschaft nachgehen zu können, überwiege bei ihm definitiv. «Die Leute kommen hier rein und sagen: ‹Wow, so viele Erinnerungen›, nicht: ‹Wow, so viel Polyester›.»

Den eingangs erwähnten Hype spürt auch Sandro. Von eingefleischten Fans auf der Suche nach einem Originaltrikot ihres Lieblingsspielers bis zum Modefan, der das SV-Salzburg-Austria-Trikot noch schön findet – alles trifft sich an der Badenerstrasse.

Im Video zeigt Sandro die Entwicklung der Trikots im Hinblick auf Material und Brustsponsoren seit den Achtzigern, interessante Anekdoten inklusive. Und er gibt Einblick in seine ganz persönliche Leidenschaft.

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Und falls du dich fragst, ob dein Thierry-Henry-Shirt der Saison 1999/2000 bei Arsenal, das du auf einer shady Website gefunden hast, wohl echt ist: Feuillet zeigt dir, wie du Fakes erkennst.

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