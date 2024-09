Video: watson/lucas zollinger

Diese Cessna mit nur einem ausgefahrenen Fahrwerk legt spektakuläre Landung hin

Ein Propellerflugzeug des Typs Cessna 402C von der amerikanischen Fluggesellschaft Cape Air legte auf dem Logan International Airport in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts eine atemberaubende Landung hin, nachdem nur ein Fahrwerk ausgefahren war.

Mithilfe der Tragfläche gelang es dem Piloten, die Maschine zum Stehen zu bringen. Er und die beiden Passagiere konnten das Flugzeug danach unbeschadet verlassen.

Die Cessna war kurz zuvor vom Logan International Airport gestartet, hatte aber umkehren müssen, weil ein Problem mit dem Fahrwerk festgestellt wurde, sagte ein Vertreter von Massport, dem Betreiber des Flughafens in Boston. Ziel der zweimotorigen Maschine wäre der «Hancock County-Bar Harbor Airport» in Trenton im US-Bundesstaat Maine gewesen.

In einem Statement sagte Cape Air, der Pilot habe «die entsprechende Checkliste durchgeführt» und das Flugzeug sicher gelandet.

Nicht zum ersten Mal Probleme mit dem Fahrwerk

Der Kanal «FL360aero», der auf X (ehemals Twitter) Luftfahrt-News kuratiert, schrieb in einem Post, es sei erwähnenswert, dass dasselbe Flugzeug schon vor zehn Jahren in einen ähnlichen Vorfall verwickelt war. Demnach war es am 22. März 2014 am internationalen Flughafen Lambert-St. Louis (KSTL) aufgrund einer Fahrwerksstörung von der Landebahn geschleudert worden.

Die amerikanische Luftfahrtsbehörde «Federal Aviation Administration» (FAA) hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. (lzo)

