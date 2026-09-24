Video: watson/nina bürge

Kampfjet stürzt in Wales ab – Piloten retten sich in letzter Minute

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Am Mittwoch ist auf der walisischen Insel Anglesey ein Kampfjet der britischen Airforce abgestürzt. Der «Hawk T2 Jet» stürzte während eines Trainings der Royal Airforce ab. Dieser Typ Kampfjet wurde speziell für die Ausbildung und das Training von Kampfjetpiloten entwickelt und wird von der Royal Airforce entsprechend eingesetzt.

Die beiden Piloten konnten sich durch den Schleudersitz aus dem Jet retten, bevor dieser in der Nähe von Wohnhäusern abstürzte und in Flammen aufging. Schau dir den Absturz im Video an:

Video: watson/nina bürge

Laut der britischen Royal Air Force sei der Grund für den Absturz bis anhin unbekannt und werde fortlaufend ermittelt. (nib)