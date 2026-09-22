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Late-Night-Moderator Jon Stewart imitiert Donald Trump nach Medienverbot

Video: watson/nina bürge

«Man könnte ein besserer Präsident sein» – Late-Night-Moderator imitiert Trump

22.09.2026, 14:57

US-Präsident Donald Trump hat in der vergangenen Woche die US-Medien CNN, Politico und MS Now aus dem Weissen Haus verbannt. Diese können aktuell nicht mehr aus dem Regierungsgebäude berichten, ihre Zugänge zu den Medienräumen oder Pressekonferenzen wurden gesperrt.

Am Montagabend hat der Late-Night-Show-Moderator Jon Stewart die Thematik in seiner neusten Folge aufgenommen. Erst regte er sich über das Verbot auf und später imitierte er die Gedanken und Aussagen von Donald Trump. Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Als Folge des Verbots berichteten die US-Medien, deren Zutritt zum Weissen Haus verweigert wird, nur noch beschränkt und weniger über das Treiben des US-Präsidenten. So auch am Montag, als Donald Trump einen neuen Helikopterlandeplatz vor dem Weissen Haus einweihte. Der Livestream dazu hatte keinen Ton, da CNN für die Übertragung zuständig gewesen wäre. Da die Techniker des Senders nicht vor Ort sein konnten, blieb Trump für einemal «stumm».

Jon Stewart hatte die «Daily Show» 16 Jahre lang moderiert. Im Jahr 2015 verliess er die Satire-Show, kehrte jedoch 2024 wieder zurück. Seit da moderiert er die Folgen, die jeden Montag erscheinen, und fungiert gleichzeitig als Produzent. Meist analysiert der Moderator die politisch aktuellen Gegebenheiten in den USA und kommentiert diese sarkastisch. (nib)

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