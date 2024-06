Dieser Auftritt geht viral –Katze platzt in ein Konzert eines Luzerner Orchesters

Die Festival Strings Lucerne waren am vergangenen Freitag bei einem Gastspiel mit der Piano-Legende Maria João Pires beim Istanbul Music Festival aufgetreten. Die Katze verirrte sich in der zweiten Konzerthälfte auf der Bühne und mischte sich unter das Orchester. (nfr/sda)

Taylor Momsen von Fledermaus gebissen – während sie dieses Lied performte 🤯

Taylor Momsen, bekannt aus der Fernsehserie «Gossip Girl», agiert mit ihrer Band The Pretty Reckless gerade als Vor-Act auf der «Power Up»-Tour von AC/DC. Beim Konzert am 31. Mai in Sevilla in Spanien geschah der amerikanischen Sängerin mitten während des Auftritts etwas Unerwartetes: