Im Video ist zu sehen, wie Affleck anfangs noch an sein Auto angelehnt wartet, bis einer der anderen Autobesitzer auftaucht. Nachdem die Zigarette geraucht und der Kaffee getrunken war, schien ihn jedoch die Geduld zu verlassen, also versuchte er es halt selbst. Mit Erfolg. Wenn auch mit mässigem. Mindestens dreimal ist im Video zu sehen, wie Affleck in seinem Wagen das andere Auto touchiert, bevor er es dann endlich aus der Parklücke schafft. Die Sensoren seines brandneuen Mercedes-AMG EQS 53 schienen bei der Aufgabe nicht zu helfen – oder aber Affleck ignorierte sie gekonnt. (lzo)

Dramatische Rettung in schwindelerregender Höhe – Bauarbeiter sitzt auf Kran fest

Am 22. Februar kam es auf einer Baustelle in der chinesischen Provinz Shandong zu einer dramatischen Rettungsaktion. Ein Arbeiter sass auf einem Kran fest, bevor er sich mittels eines Sprunges auf eine in der Luft baumelnde Betonplatte in Sicherheit bringen konnte. Kurz darauf ist der erste Kran eingestürzt: