So sieht es aus, wenn du in ein Schwarzes Loch fliegst đŸ˜Č

Du wolltest schon immer mal wissen, wie es so ist, in ein Schwarzes Loch einzutreten? GlĂŒckwunsch, du musst dich jetzt nicht mehr auf eine Selbstmordmission begeben und dich in eines hineinstĂŒrzen, um das herauszufinden! Das Goddard Space Flight Center der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zeigt dir in einem neuen Video auf YouTube einen simulierten Anflug und Eintritt.

Den Versuch, euch irgendetwas ĂŒber Gaswolken, Photonenringe und SingularitĂ€ten erklĂ€ren zu wollen, schenken wir uns an dieser Stelle. Das ĂŒberlassen wir den Profis. Schaut euch einfach das Video an. Hier:

Die Goddard-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler erstellten die Visualisierungen auf dem Discover-Supercomputer im NASA-Zentrum fĂŒr Klimasimulation. Das Video stellt ein Szenario dar, in dem eine Kamera – stellvertretend fĂŒr einen waghalsigen Astronauten – in den sogenannten Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs eintritt und damit sein Schicksal besiegelt.

Dargestellt wird in der Simulation ein supermassives Schwarzes Loch mit der 4,3-millionenfachen Masse unserer Sonne. Dies entspricht etwa dem Schwarzen Loch, das sich im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstrasse, befindet. Um die komplexen Berechnungen zu vereinfachen, rotiere das Exemplar in der Simulation jedoch nicht, heisst es in der Videobeschreibung auf YouTube.

Das erste Bild von Sagittarius A*, dem Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstrasse. Bild: European Southern Observatory

Im Video und in der Beschreibung darunter finden sich auch einige weitere, sehr grundlegende und vereinfachte ErklĂ€rungen dessen, was man zu sehen bekommt. So werde das Schwarze Loch umrandet von einer flachen, wirbelnden Wolke aus heissem, glĂŒhendem Gas. Dies nenne man «Akkretionsscheibe». NĂ€her am Loch seien dann die sogenannten Photonenringe zu sehen. Diese bestĂŒnden aus Licht, das das Schwarze Loch ein oder mehrere Male umkreist habe. Je nĂ€her man komme, desto öfter habe das Licht es umkreist und desto dĂŒnner wĂŒrden die Ringe. Auch hinter dem sogenannten Ereignishorizont, der «Grenze» des eigentlichen Schwarzen Lochs, scheine noch Licht aus dem Universum herein. Dieses könne das Loch jedoch nie mehr verlassen. Hinter dem Ereignishorizont liege dann nur noch die SingularitĂ€t, der Punkt von unendlicher Dichte in der Mitte des Schwarzen Lochs. Die Simulation könne dies nicht darstellen, die Kamera wĂŒrde vorher zerstört, heisst es.

Unglaubliche Rechenleistung benötigt

Das Projekt erzeugte etwa zehn Terabyte an Daten. Das entspreche etwa der HĂ€lfte des geschĂ€tzten Textinhalts der Library of Congress, der zweitgrössten Bibliothek der Welt in Washington D.C. Der Discover-Supercomputer brauchte etwa fĂŒnf Tage bei einer Auslastung von 0,3 Prozent seiner 129'000 Prozessoren, um die Simulation zu erstellen. Die gleiche Aufgabe wĂŒrde auf einem handelsĂŒblichen Laptop mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen. (lzo)

