Samichlaus-Sprüchli-Advents-Challenge – bei Nico muss wohl Schmutzli kommen 😬😂

Am sechsten Dezember kommt traditionellerweise der Samichlaus zu den Kindern nach Hause. Er und sein Kumpel Schmutzli hören sich ein Sprüchli an und dann – je nachdem, ob das Kind das Jahr über schön artig war – gibt es vom Chlaus ein Säckli gefüllt mit Mandarinli, Nüssli, Lebkuchen und Grittibänzen. Oder Hiebe vom Schmutzli. Haha. Good times!



So viel zur Tradition. In der heutigen Challenge wollten wir von Salome und Nico wissen, wie gut sie ein Sprüchli vor dem Samichlaus Corsin Manser vortragen können.