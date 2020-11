Bern nach Zürich in sechs Minuten: «Hyperloop» absolviert erste bemannte Testfahrt

Historische Rede: Wie Kamala Harris den Feminismus ins Weisse Haus bringt

Kamala Harris ist die erste Frau im Weissen Haus: Mit ihrer historischen Rede treibt die 56-Jährige den Zuschauern Tränen in die Augen.

Kamala Harris (56) hat Geschichte geschrieben: Die Tochter indischer und jamaikanischer Einwanderer zieht als erste Frau ins Weisse Haus.

Mit einer emotionalen Rede (siehe Video oben) trieb die künftige Vizepräsidentin vielen Zuschauerinnen die Tränen in die Augen. Besonders mit dieser Aussage:

Feminismus als Herzensangelegenheit: Harris hat in den letzten Jahren viel für die Frauenbewegung getan. Nach ihrem Studium in Washington und in Kalifornien wurde sie als erste Schwarze …