Video: watson/nico bernasconi

Zeltinspektion und Line-Up-Check – Festival-Frischling Salome macht das Camping unsicher

Mehr «Videos»

Es ist so weit! Seit Mittwoch sind die Campingplätze des grössten Hiphop-Openairs von Europa geöffnet. Heute, einen Tag später, ist auch unser Festival-Frischling Salome eingetroffen. Und stürzt sich direkt mitten ins Getümmel. Keinerlei Berührungsängste.



Wie es in den Zelten aussieht, auf welche Acts sich die Festivalgängerinnen und -gänger am meisten freuen und welchen Schabernack Salome sonst noch so treibt, seht ihr im Video:

Video: watson/nico bernasconi

Hier geht’s zum Ticker! Liveticker Frauenfeld Openair – EAZ heizt dem Publikum ein von Salome Woerlen

Wir waren auch bereits am Openair St. Gallen:

Alkoholtest am Openair St. Gallen – Liebe Eltern, bitte wegschauen!

Video: watson/een

Openair St. Gallen: Schafft Sergio diese drei Challenges?

Video: watson/een

Die «Wein doch!»-Openair-St.Gallen-Edition – Was nervt am Festival?