Bergsturzdorf Brienz GR drohen über Jahre weitere Evakuierungen

Mehr «Schweiz»

Wegen des instabilen Plateaus ganz oben im Rutschhang könne es in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu Evakuierungen des 90-Seelen-Dorfes kommen. Bild: keystone

Experten können weitere, wiederholte Evakuierungen des Bündner Bergsturzdorfes Brienz/Brinzauls in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht ausschliessen. Das erklärten Naturgefahrspezialisten am Donnerstagabend an einem Informationsabend für die evakuierte Bevölkerung.

Der im Bau befindliche Entwässerungs-Stollen hat offenbar keinen Einfluss auf die instabile, sogenannte «Schutthalde» im bröckelnden Berghang über Brienz. «Auch wenn das Dorf wieder bewohnt werden kann, ist deshalb davon auszugehen, dass es wieder zu Evakuierungen kommen kann», sagte Andreas Huwiler, Bereichsleiter Naturgefahren und Schutzbauten vom kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren.

Die «Schutthalde» könnte zwar in flacheres Gebiet abrutschen und die von ihr Ausgehende Gefahr dadurch entschärft werden. Wahrscheinlicher sei, dass bei Starkniederschlägen Evakuierungen nötig würden. «Wir können nicht ausschliessen, dass solche mehrmals im Jahr nötig werden», sagte Huwiler.

Auch wegen des instabilen Plateaus ganz oben im Rutschhang könne es in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu Evakuierungen des 90-Seelen-Dorfes kommen. Immerhin könne der Frühwarndienst die Gefahr gut voraussagen. (sda)