Openair Frauenfeld: Das war der dritte und letzte Tag!

Letzte Woche berichtete Sergio vom Openair St. Gallen, diese Woche war ich für euch am Openair Frauenfeld am Start. Für mich war es das erste Openair überhaupt. Ich habe alle drei Tage überstanden! Wie es mir dabei ergangen ist und was ich so alles erlebt habe, könnt ihr im Ticker nachlesen.

Hier erst mal das Wichtigste rund um das Openair Frauenfeld:

Datum: Donnerstag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. Juli

Donnerstag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. Juli Headliner: Travis Scott, Kendrick Lamar, Wizkid, Stormzy, Central CEE, Kodak Black, Luciano u. v. m.

Travis Scott, Kendrick Lamar, Wizkid, Stormzy, Central CEE, Kodak Black, Luciano u. v. m. Timetable: Das komplette Programm findest du hier.

Das war der dritte Tag:

Schicke uns deinen Input 23:17 Das war's! An dieser Stelle verabschiede ich mich! Wizkid und Stormzy müssen ohne mich auftreten, aber ich denke, es wird genügend Leute vor Ort haben, um sie ordentlich abzufeiern.



Schön und anstrengend waren sie, diese letzten drei Tage!



Und, werde ich wieder mal an ein mehrtägiges Festival gehen? Was denkst du? Geht Salome wieder mal an ein mehrtägiges Festival? Auf jeden Fall! Sie ist jetzt auf den Geschmack gekommen! Für die Arbeit ja, privat nein. Ja, aber höchstens für einen Tag. Nein, denn jetzt hat sich bestätigt, wieso sie bisher nie gegangen ist. 22:29 Menschen so weit das Auge reicht Auch der Österreicher RAF Camora, mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci, vermag es, das Publikum zu begeistern. Bild: keystone 21:45 Bonez MC alias Johann Lorenz Moser Bonez MC alias der Deutsche Johann Lorenz Moser auf der Südbühne. Bild: keystone 21:14 Kodak Black wagt sich in die Menge Der Amerikaner Kodak Black mischt sich während seines Auftritts unter die Leute. Bild: keystone 20:45 Aussicht von der Tribüne Auf der Bühne: Die deutsche Rapperin Juju. Bild: larissa erni/watson 20:23 Ski Mask the Slump God macht Stimmung



Auch Ski Mask the Slump God bringt das Publikum am Openair Frauenfeld zum Singen @watson_news pic.twitter.com/NjqpwAeqkn — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 8, 2023 Die Sonne sinkt langsam, während die Stimmung weiter steigt. Tausende von Menschen haben sich für Ski Mask the Slump God vor der South Stage versammelt. 19:43 Ayra Starr heizt ein!

Als sie letztes Jahr hier gewesen sei, seien bloss 50 Leute aufgekreuzt, so die Musikerin. Dieses Jahr ist das Zelt bei der Rapcity Bühne komplett voll! @ayrastarr sorgt am Openair Frauenfeld für Stimmung. Das Publikum singt die Lyrics in einer Lautstärke mit 🔥 pic.twitter.com/mFrkRhYXJe — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 8, 2023 Die 21-jährige Nigerianerin Ayra Starr bringt das Publikum zum Mitsingen.Als sie letztes Jahr hier gewesen sei, seien bloss 50 Leute aufgekreuzt, so die Musikerin. Dieses Jahr ist das Zelt bei der Rapcity Bühne komplett voll! 18:59 Achtung Covid Test! Unsere Larissa schiesst tolle Fotos hier am Openair!



So auch dieses.

Auch wenn ich bezweifeln mag, dass diese zwei Jungs tatsächlich Covid-Tests anbieten. Bild: larissa erni/watson 18:13 Die absolute Abkühlung Wer eine Abkühlung nötig hat, geht zum Stand von Absolut.



(An den Typen mit dem Schlauch: Was 1 Job. ) pic.twitter.com/azQQE30b9l — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 8, 2023 17:33 ArrDee performt zum ersten Mal in der Schweiz Der 20-jährige englische Rapper ArrDee hatte heute am Openair Frauenfeld seinen ersten Auftritt in der Schweiz 🔥 pic.twitter.com/qANfOqdcqt — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 8, 2023 16:47 Wir war das nochmals? «Die Sonne lässt sich heute weniger blicken», schrieb ich heute vor ein paar Stunden. Von wegen! Die brennt wieder, was das Zeug hält! 🥵 Bild: watson 16:39 So schön ist Tag 3 am Frauenfeld Openair! Tag 3 am Openair Frauenfeld! @watson_news pic.twitter.com/fRSJ9OVb3T — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 8, 2023 14:50 Die heutigen Headliner Die Festivalbesuchenden dürfen sich heute insbesondere auf den nigerianischen Musiker Wizkid... Bild: keystone ... und den britischen Musiker Stormzy freuen. Bild: keystone 13:29 Die Sonne drückt langsam durch! Bild: watson 12:19 Der dritte und letzte Tag!

Es bleibt heiss, allerdings lässt sich die Sonne heute weniger blicken und in etwa einer Stunde dürfte es auch kurz regnen.



Der Samstag startet oft mit vielen Wolken, dazu ziehen im Norden verbreitet #Regengüsse und #Gewitter durch. Tagsüber beruhigt sich das Wetter, die #Sonne setzt sich immer besser in Szene und treibt die Temperaturen auf über 30 Grad! Details auf https://t.co/2lv0pkxXAz (km) pic.twitter.com/oVfLPbSny9 — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) July 8, 2023 Hoi zäme! Heute startet der letzte Tag des Openairs!Es bleibt heiss, allerdings lässt sich die Sonne heute weniger blicken und in etwa einer Stunde dürfte es auch kurz regnen.

Das war der zweite Tag:

Schicke uns deinen Input 0:13 Es chlöpft auch am Openair Frauenfeld!



(Erkennt ihr ein Muster?)



Das Feuerwerk bei Lucianos Auftritt machte demjenigen am Züri Fäscht Konkurrenz! pic.twitter.com/YC7u7Z9ED3 — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 7, 2023



Ich melde mich morgen wieder! Hasta la Vista! Luciano ist der zweitletzte Act am Freitag. Für mich ist es aber der Letzte. Den Kendrick Lamar lasse ich mir entgehen (Sorry!).(Erkennt ihr ein Muster?)Ich melde mich morgen wieder! Hasta la Vista! 21:36 Hilltops Hoods sorgt für Stimmung! (Und ich kann nicht filmen) Hilltop Hoods am Openair Frauenfeld. Das Ende des Clips... nun ja... Ich hab versucht meine Crew zu filmen. @watson_news pic.twitter.com/OXpfkAD2mS — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 7, 2023 21:02 Prost Zeit für einen Drink! @watson_news pic.twitter.com/iKF8NfRxLL — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 7, 2023 18:52 Ich mach's besser als gestern Immer schön eincremen, Kinder! Bild: watson 18:43 Hier die Auflösung... ... zum mysteriösen Bild von heute Nachmittag: 17:28 Viel Publikum bei NLE Choppa Bild: watson 17:13 Cachita am Openair Frauenfeld Ich habe mich mit der Schweizer Sängerin Cachita getroffen, um auch mit ihr ein paar Fragen aus dem Fondue Caquelon zu fischen. Bild: watson Was dabei herausgekommen ist, werdet ihr morgen im Video sehen. 15:48 Was ist hier los??? Bild: watson Die Auflösung erfolgt später.

Bis dahin: Was passiert hier genau?? Ich droppe das Mic nach einem Rap-Battle etwas sehr aggressiv Ich schreie die Banane am Boden an, um meine Stimmlautstärke zu messen Ich gebe eine originelle Tanz-Einlage zum Besten Ich versuche, auf einem Balance-Board Ringe über die Banane zu werfen Es war einfach ein Drink zu viel... 14:24 Schmerzmittel ahoi! Die Sonne und die Hitze fordern (trotz Fischerhut!) bereits ihren Tribut: Ein Paracetamol wird meinem Kopf hoffentlich Linderung verschaffen. Bild: watson 14:16 Ein weiterer schöner Tag! Heute zeigt sich praktisch dasselbe Bild wie gestern: strahlend blauer Himmel und ein noch praktisch leeres Gelände vor den zwei Hauptbühnen. Bild: watson 13:07 Eure Hilfe ist gefragt! Einen Sonnenbrand habe ich schon, einen Sonnenstich möchte ich nun gerne vermeiden.



Meine beiden netten Video-Männer Fama und Lucas haben mir deshalb eine Auswahl an Hüten mitgenommen (weil ich meine einzige Mütze in meinem Besitz heute Morgen nicht finden konnte).



Welche soll es denn sein? Bild: watson Welcher Hut soll heute meinen Kopf schmücken? Der Freche: Der, mit dem Bullen drauf Der Schnieke: Die Lacoste-Mütze Der Hippe: Der Fischerhut Der Klassische: Der Graue Der Klassische 2: Der Blau-Graue 12:49 Ich habe mich mit EAZ unterhalten und gezeigt, dass Hip-Hop nicht meine Stärke ist... 12:48 Es wird heute heiss am Frauenfeld. So richtig heiss!



Warnung des Bundes: markante Hitzewelle. Gefahrenstufe 3 (von 4). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und https://t.co/YxsbM0106B oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/u8aqRFDOvs — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 7, 2023 Hut anziehen, Sonnencreme und Trinken nicht vergessen! (Es gibt sonst Falten in ein paar Jahren, imfall.) 11:58 Sonnencreme und After Sun will gelernt sein Ja, ich hab nur "Cool Gel" gesehen und nicht weitergelesen. Habe auch erst bei genauerer Inspektion gemerkt, dass der Inhalt schon seit 6.5 Jahren abgelaufen ist. Ups. — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 7, 2023 11:29 Openair Tag 2 kann kommen! Unterwegs ans Frauenfeld Openair, Tag 2!

Ich weiss, meine Augenringe lassen vermuten, dass ich gestern bis in die frühen Morgenstunden gefeiert hab. Nope. Ich habe einfach das fabelhafte Talent auch 3 Stunden nach dem Aufstehen noch verpennt auszusehen. #byefilter#helloeyebags pic.twitter.com/mpYNgEfQqO — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 7, 2023

Das war der erste Tag: