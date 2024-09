Video: watson/michelle claus

Rauszeit

Kanada und Brasilien liegen im Tessin: Es hat nur einen Haken

Sergio will die Welt sehen, aber sein Budget reicht nicht für grosse Sprünge. Dank Schweiz-Experte Reto ist das kein Problem: Im Tessin gibt’s eine Weltreise im Miniaturformat – aber es gibt auch ein Problem.

Sergio wuchs im Wallis auf, entdeckt aber seit ein paar Jahren auch die «Üsserschwiiz». Jetzt will er die Welt erobern. Allerdings: Das Geld fehlt.

Da hat Schweiz-Experte Reto eine Idee. Denn um die Welt zu sehen, muss man die Schweiz gar nicht verlassen. Im Tessin gibt es Regionen, die dein Fernweh stillen. So liegen beispielsweise ein See in den Weiten Kanadas und ein Wasserfall im Dschungel Brasiliens praktisch vor der Haustüre (Wanderrouten unterhalb des Videos).

Also geht es kurzerhand auf Weltreise im Tessin. Es gibt allerdings ein kleines Problem: Der See ist anfangs Sommer noch fast zu sehr «Kanada-like». Denn es schwimmen noch Eisschollen im Gewässer auf 1900 Metern über Meer. Ein doch überraschender Anblick in der sonst doch immer warmen Sonnenstube der Schweiz. Aber so wird die versprochene Abkühlung zur Mutprobe. Ob sich die beiden wirklich in den See mit Wassertemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt See wagen? Hier gibt's die Auflösung:

🇨🇦 Wanderung zum Laghetto di Salei

Wir starten in Vergeletto bei der Talstation der Seilbahn Zott - Alpe Salei. Alleine die Anfahrt ist ein Spektakel. Bei der Bergstation halten wir rechts und erreichen nach kurzem Anstieg den Laghetto di Salei in rund 30 Minuten. Wir waren anfangs Juni da, da kann es schon mal noch Schnee haben auf fast 2000 Metern über Meer. Später im Jahr bietet der See auch für grössere «Gfrörlis» eine wunderbare Abkühlung in den dann normalerweise heissen Tessiner Sommertagen.

Gönne dir danach in der Capanna Salei eine Verpflegung. Wir können die Polenta wärmstens empfehlen. Von der Terrasse aus siehst du auch den Pizzo Zucchero. Falls du noch Lust hast: Auch auf diesem Gipfel bist du in rund 30 Minuten und oben wartet unter anderem eine Schaukel von «Swing the world» auf dich – zusammen mit traumhafter Aussicht und die Blicke ins Tal erinnern dich an die Hügel Südostasiens.

Routenvorschlag:

🇧🇷 Wanderung zum Cascata del Salto

Das Dschungelfeeling und den wunderbaren Cascata del Salto findest du nur einen Katzensprung vom Dorf Maggia entfernt. Mit dem Auto kannst du bei Al Büsgian parkieren und bist dann in zehn Minuten da. Falls du die Regenbogen im Wasserfall sehen willst, musst du normalerweise zwischen 15 und 16 Uhr dahin wandern. Aber der Wasserfall ist auch ohne Regenbogen eindrücklich.

Es lohnt sich übrigens, noch bisschen weiterzuwandern und die Rundtour über die kleine Kapelle und die alte Brücke oberhalb des Wasserfalls zu machen. Mit dem ÖV erreichst du den Start- und Zielpunkt problemlos.

Routenvorschlag:

