Jetzt gibt es auch E-Skis – so sieht das aus 🧐

Wolltest auch du schon immer mal lässige Insta-Fötteli von einem Berggipfel posten, und dabei stolz in die Caption schreiben, wie viele schweisstreibende Höhenmeter du auf den Fellen bezwungen hast – und das als absolute Couch-Potato? Dann sind e-Skis vielleicht der Schlüssel für dich.

Die Idee sei während der Corona-Pandemie entstanden, sagt Nicola Colombo, Mitgründer der Firma E-Outdoor, gegenüber SRF. Damals sei er, da viele Skilifte geschlossen waren, mit Freunden auf eine Skitour gegangen. Seine Begleiter hätten die Tour aber nicht voll geniessen können, da sie körperlich zu anstrengend war.

So startete die Tüftelei an einem E-Ski, der den Aufstieg bei Skitouren weniger anstrengend machen will. Dank den E-Tourenskis, die die Firma vertreiben will, sollen Skitouren auch für weniger fitte Leute zugänglich werden. Die Aufstiegsgeschwindigkeit soll sich gemäss Angaben der Firma mit den E-Skis um bis zu 80 Prozent steigern, die Anstrengung soll um 30 Prozent geringer ausfallen.

Ein Elektromotor und ein Raupensystem sollen steile Anstiege erleichtern und längere Touren ermöglichen. Die Zugkraft wird durch ein Fell erzeugt, das unter dem Ski rotiert und vom Elektromotor angetrieben wird. Oben angekommen können Motor und Raupensystem abmontiert und entfernt werden. Den E-Skimo gibt es bisher erst als Prototyp. Auch über den Preis ist zur Zeit noch nichts bekannt.

