Texaner erklärt, warum Drag-Shows für Kinder gefährlicher sind als Waffen 🤔

In den USA betrat am Montag eine Person eine christliche Schule und erschoss sechs Menschen. Die Covenant-Grundschule ist eine christliche Privatschule, die auf einem grünen Hügel Nashvilles liegt – der Hauptstadt des Bundesstaats Tennessee mit knapp 700'000 Einwohnern.

Es ist die 129. Massenschiesserei des Jahres in den Vereinigten Staaten. In keinem anderen Land der Welt sind Schusswaffen so verbreitet wie in den USA. Und einmal mehr kocht die Diskussion über das Waffengesetz hoch.

In einem Interview, das im Internet heftig diskutiert wird, geht es darum, was für Kinder gefährlicher ist: Drag-Shows oder Waffen? Für den Interviewten aus Texas ist die Antwort klar: Drag-Shows!

Davon ist er nicht nur überzeugt – er liefert auch falsche Fakten:

Der 2. Zusatz in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ist vielen US-Amerikanern heilig. Seit 1791 sichert es allen Bürgern der USA das Recht zu, Waffen zu besitzen und zu tragen.

Übersetzt lautet der Verfassungstext: «Da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden.»

Präsident Joe Biden setzt sich für strengere Regeln beim Kauf von Waffen ein. Weder ihm, noch seinen Vorgängern ist es bisher gelungen, ein strengeres Waffengesetz zu beschliessen.

