Fischer wird von Tigerhai attackiert – sein Reflex begeistert Millionen

«Ich hörte ein zischendes Geräusch, schaute auf und sah ein grosses braunes Ding an der Seite des Kajaks. Ich dachte zuerst, es sei eine Schildkröte. Es passierte so schnell. Ich habe nicht bemerkt, dass ich meinen linken Fuss aus dem Wasser genommen habe, um mich vor dem Aufprall abzustützen, und dem Hai damit in den Kopf getreten habe. Wenn Sie mich bitten würden, das noch einmal zu tun, auch ohne den Hai, glaube ich nicht, dass ich so flexibel wäre. Ich dachte eigentlich nur, dass der Hai das Kajak gerammt hat, bis ich das Video zu Hause gesehen habe.»

Scott Haraguchi youtube