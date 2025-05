Video: watson/lucas zollinger

Britische Aktivisten rechnen mit Trump ab – und lassen 98-Jährigen in Panzer auf Tesla los

Mehr «Videos»

Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges (in Europa) zum 80. Mal. Pünktlich und passend dazu wartet nun die britische politische Kampagnengruppe «Led By Donkeys» (deutsch: «angeführt von Eseln») mit einer Botschaft an Elon Musk auf. In einem auf Social Media veröffentlichten Video zerstören sie einen Tesla. Und das Ganze ziemlich eindrucksvoll:

Video: watson/lucas zollinger

Der Star des Videos ist ein 98-Jähriger, der sich als Ken Turner vorstellt. Er habe im Zweiten Weltkrieg bei der britischen Armee gedient, genau wie der Sherman-Panzer, mit dem er zu sehen ist.

«Ich bin alt genug, um miterlebt zu haben, wie der Faschismus das erste Mal erstarkt ist. Jetzt kehrt er zurück.» Ken Turner, Weltkriegsveteran

Turner erklärt im Video, dass Elon Musk – der reichste Mann der Welt – seine immense Macht dazu einsetze, Rechtsextreme in Europa zu unterstützen. Sein Geld komme vom Verkauf von Teslas, so Turner weiter. Er habe darum eine Nachricht an Musk:

«Wir haben den Faschismus schon einmal zerquetscht und wir werden es wieder tun.»

Danach ist zu sehen, wie Turner in seinem Sherman-Panzer über einen Tesla mit dem Kennzeichen «Fascism» fährt und diesen – nun ja – zerquetscht.

Nicht die ersten Schüsse in Richtung Musk

«Led By Donkeys» wurde 2018 als Anti-Brexit-Gruppe gegründet und sorgt seither mit ihren Guerilla-Aktionen immer wieder für Aufmerksamkeit. Dabei geraten in letzter Zeit auch vermehrt Elon Musk und Tesla ins Fadenkreuz.

Die letzten Aktionen folgten als Reaktion auf Musks Hitlergruss am Tag von US-Präsident Donald Trumps Amtsantritt. Schon im März schickten sie Musk, der mit seinem Unternehmen SpaceX auch den Weltraum (oder zumindest den Mars) erobern will, eine Botschaft, «die man sogar im All lesen» konnte.

Die Aktionen der Aktivistengruppe sorgen in den sozialen Medien für viel Zuspruch und generieren unzählige Aufrufe, Kommentare und Likes. (lzo)

Weitere Videos

zu Elon Musk:

Hier wird Elon Musk beim Gamen getrollt

Video: watson/lucas zollinger

So viel verdient Elon Musk – im Vergleich zu Schweizerinnen und Schweizern

Video: watson/Michael Shepherd

Musk posiert mit Kettensäge – und will damit die Bürokratie absägen