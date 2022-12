Wie die «Sportschau» berichtet, bezahlen die WM-Organisatoren rund 450 Fans aus 59 Ländern nicht nur die Reise ins Wüstenemirat, sondern auch noch Unterkunft, Taschengeld und «zahlreiche Aktivitäten». Im Gegenzug sollen diese ausgewählten Fans auf Instagram und in anderen sozialen Medien für gute Stimmung sorgen und Likes verteilen.

Im Zentrum der katarischen Stadt Mesaieed entdeckt TikTok-User Rob Dawley 30 Hochhäuser – alle stehen komplett leer. Der 21-Jährige traf anscheinend auf einen Security-Angestellten, der ihm eine Führung anbot. Der Mann zeigte moderne, saubere Wohnungen mit viel Platz, in denen die Gastarbeiter während des WM-Aufbaus gelebt haben sollen.

Iranische Schauspielerinnen werden während WM-Spiel verhaftet

Die iranische Schauspielerin Soheila Golestani führt in einem Video eine Protestaktion gegen die Regierung im Iran an. Zusammen mit weiteren Schauspieler:innen posiert sie ohne Kopftuch stumm vor der Kamera. Es haben auch mehrere Männer an der Solidaritätsbekundung teilgenommen.