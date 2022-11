Bild: shutterstock

WM-Organisatoren in Katar bezahlen Fans für positive Posts auf Instagram

Wenn in zwei Wochen die Fussballfans aus aller Welt die Reise an die Weltmeisterschaft in Katar antreten, haben einige von ihnen einen ganz besonderen Deal gemacht. Wie die «Sportschau» berichtet, bezahlen die WM-Organisatoren rund 450 Fans aus 59 Ländern nicht nur die Reise ins Wüstenemirat, sondern auch noch Unterkunft, Taschengeld und« zahlreiche Aktivitäten».

Im Gegenzug sollen diese ausgewählten Fans auf Instagram und in anderen sozialen Medien für gute Stimmung sorgen und Likes verteilen. Die Organisatoren teilten diesen Fans mit, dass ihre Beiträge auf Instagram und Co. unter Beobachtung stehen werden. «Herabwürdigende Kommentare» sollen dem WM-OK gemeldet und gelöscht werden und Fans «mit offensichtlicher politischer Gesinnung» seien gar nicht erst ausgewählt worden.

Das Projekt trägt in Katar den Namen «Fan Leader Network». In einem Dokument, das der «Sportschau» vorliegt, schreiben die Veranstalter: «Wir bitten Sie nicht, ein Sprachrohr für Katar zu sein. Aber es wäre offensichtlich unangebracht, Katar, das Organisationskomitee oder die WM zu verunglimpfen.» (abu)