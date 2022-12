Video: watson/tass

Hier begegnen sich Griner und Bout auf dem Heimweg in Abu Dhabi

Die USA und Russland haben sich auf einen spektakulären Austausch von Inhaftierten geeinigt. Viktor Bout, berühmt-berüchtigter Waffenhändler, wird von den USA in sein Heimatland Russland ausgeliefert. Im Gegenzug wird die US-Basketballspielerin Brittney Griner freigelassen.

Die US-Basketballerin sass seit Februar in russischer Haft, der russische Waffenhändler jahrelang in einem US-Gefängnis. Nun kommen beide durch einen Gefangenenaustausch frei - und begegnen sich auf ihrem Heimweg in Abu Dhabi.

Brittney Griner trägt eine rote Jacke und Wiktor But hält einen gelben Ordner in der Hand laufen am Flughafen von Abu Dhabi aufeinander zu. Die Aufnahmen wurden von der New York Times bestätigt:

Video: watson/tass

(aya)

