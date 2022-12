Griner gegen Bout – spektakulärer Gefangenen-Austausch zwischen Russland und den USA

Viktor Bout Bild: keystone

Die USA und Russland haben sich auf einen spektakulären Austausch von Inhaftierten geeinigt. Viktor Bout, berühmt-berüchtigter Waffenhändler, wird von den USA in sein Heimatland Russland ausgeliefert.

Im Gegenzug wird die US-Basketballspielerin Brittney Griner freigelassen. Dies melden diverse Medien mit Verweis aus US-Behörden.

Brittney Griner Bild: keystone

Der Austausch fand auf dem Flughafen in Abu Dhabi statt, wie das russische Aussenministerium in Moskau mitteilte. Griner befinde sich bereits im Flugzeug Richtung USA.

Viktor Bout, auch «Händler des Todes» genannt, betrieb bis zu seiner Verhaftung im Jahre 2008 einen weltweiten Waffenhandel, zum Teil auch mit direkten Konfliktgegnern in Kriegen. Er wurde 2011 in den USA zu 25 Jahren Haft, sowie einer Geldstrafe in Höhe von 15 Millionen US-Dollar verurteilt.

Die bekannte US-Basketballspielerin Brittney Griner war im Februar an einem Moskauer Flughafen mit einer kleinen Menge Haschisch festgenommen und Anfang August von einem Gericht in Moskau zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

Mehr Informationen folgen

(aeg)