Reporter berichtet live über Diebstähle und wird prompt selber beklaut

Video: watson/Fabian Welsch

Der chilenische Reporter Nicolás Krumm war live im Fernsehen zu sehen, während er über vermehrte Diebstähle in der Region berichtete. So weit, so normal.

Was Krumm jedoch sicher nicht erwartet hatte: Ein Papagei zeigte aussergewöhnliches Interesse an seinen AirPods. Zunächst schien es, der Papagei mache es sich bloss auf der Schulter des Reporters bequem. Doch Augenblicke später schlägt der Vogel zu:

(fwe)

