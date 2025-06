Video: watson/Emanuella Kälin

Vulkan Ätna auf Sizilien bricht aus – höchste Alarmstufe ausgerufen

Der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien bricht erneut aus. Am Sonntagabend begannen die ersten Eruptionen, die im Verlauf der Nacht weiter zunahmen. Die Asche soll mehrere Kilometer in die Höhe geschleudert worden sein, berichten lokale Medien.

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die zeigen, wie verängstigte Touristen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Doch wie italienische Behörden berichten, sollen auch zahlreiche Schaulustige an den Hängen des Ätna das Naturspektakel beobachten.

Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte, wurde eine pyroklastische Strömung beobachtet – also eine Art feurige Staublawine aus Asche, Gas und Gestein, die durch einen Einsturz an der Nordseite des Südostkraters ausgelöst wurde. Nach ersten Erkenntnissen blieb das heisse Material innerhalb des abgelegenen Valle del Leone («Löwental»). Die Gegend liegt fernab bewohnter Orte.

Laut INGV hat sich die explosive Aktivität zu einer Lavafontäne verstärkt – eine eruptive Phase, bei der flüssige Lava aus dem Krater geschleudert wird. Auch der sogenannte Tremor, also die messbaren Erschütterungen im Untergrund, hat dem Institut zufolge zugenommen. Erste Bodenverformungen im Kraterbereich wurden ebenfalls registriert.

Bereits am frühen Montagmorgen gab das INGV die Warnstufe Rot – die höchste von vier Warnstufen – aus. Die Warnung betrifft vordergründig den Flugverkehr rund um die Stadt Catania. Dieser sei bislang aber nicht beeinträchtigt.

Auf dem Handy wird der Ausbruch festgehalten. bild: x.com

Der neueste Ausbruch gehört zu einer Reihe von Eruptionen, die seit dem 12. März den sizilischen Vulkan erschüttern. In den letzten beiden Jahren war der Ätna besonders aktiv und verzeichnete rund fünf bedeutende Ausbrüche.

Der etwa 3350 Meter hohe Ätna bricht mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Diese sogenannten strombolianischen Eruptionen – also regelmässige explosive Ausbrüche – bieten meist einen spektakulären Anblick und ziehen zahlreiche Schaulustige an. Seit Anfang Mai meldete das INGV in der Region mehrere Eruptionen. (pre/sda)