Lena im Eishockey-Battle: Gewinnt sie gegen den Top-Scorer-Nachwuchs?

In drei verschiedenen Disziplinen muss sich Lena gegen den Nachwuchs des SC Bern behaupten. Wie gut sich Lena als Eishockeyspielerin schlägt, seht ihr im Video. So viel aber mal vorweg: Die Dreharbeiten waren wirklich sehr unterhaltsam ;)

Normalerweise sitzt Lena am Schreibtisch in der Redaktion. Ab und zu befragt sie auch Leute auf der Strasse und lässt sich dabei von einer Kamera filmen. Heute wartet auf Lena jedoch eine etwas andere Herausforderung. Ihr Computer wird dafür durch Sportkleidung und Schlittschuhe ausgetauscht.

Anstelle eines regulären Tags am Newsdesk muss Lena ihre Fähigkeiten auf dem Eis unter Beweis stellen. Und das, obwohl sie sich auf Schlittschuhen gar nicht mal so wohlfühlt.

Cristiano Ronaldo wollte nicht in den Iran reisen – das sind die möglichen Gründe

Am gestrigen Montagabend stand Cristiano Ronaldo nicht im Kader von Al-Nassr, das für das Achtelfinal-Hinspiel der asiatischen Champions League in den Iran gereist war. So viel ist klar. Doch von den Gründen, weshalb der 40-jährige Portugiese beim 0:0 gegen Esteghlal in Teheran nicht auf dem Feld stand, gibt es verschiedene Versionen.