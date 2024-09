Video: watson/lucas zollinger

Roger Federer und Marco Odermatt haben Lachflash – das erinnert an diese legendäre Szene

Mehr «Videos»

Die beiden Schweizer Sportler-Legenden Marco Odermatt und Roger Federer erscheinen aktuell in einem Werbeclip des Telekommunikationsanbieters Sunrise.

Darin ist zu sehen, wie die beiden nacheinander am Flughafen aufgerufen werden, sich bitte an ihre Gates zu begeben. Während dies die anderen Reisenden dazu bringt, am Flughafen hin und her zu rennen, in der Hoffnung, einen Blick auf ihre Idole zu werfen, kann man dann sehen, wie die beiden unbeirrt in einer Lounge weiterplaudern.

In diesem Gespräch erzählt Odermatt, dass er jetzt schnelleres Internet bekommen habe – «2 Gigabit», wie er sagt. Genau diese Formulierung hat bei Federer offenbar zu einem Lachanfall geführt, wie jetzt die Outtakes zeigen, die von Sunrise separat veröffentlicht wurden. Mit seinem Gelächter steckte Federer Odermatt an, sodass das Ganze bald an eine andere legendäre Szene von Federer erinnert, die vor rund 14 Jahren viral ging:

Video: watson/lucas zollinger

Von Federer gibt es ein weiteres Video, in dem er einen unkontrollierten Lachanfall hat. Und zwar mit seinem Erzrivalen und Kollege Raffael Nadal. Damals sollten die beiden ein Weihnachts-Promo-Match für Roger Federers Stiftung bewerben. Auch dieser Dreh geriet aus den Fugen, als sich die beiden Tennis-Legenden nicht mehr halten konnten vor Lachen. Das Video aus 2010 hat auf YouTube über zehn Millionen Aufrufe. (lzo)

Mehr lustige Videos:

Priisgeglä: Am wohl primitivsten Fest der Schweiz geht es um die Wurst – die Kackwurst

Video: watson/lucas zollinger

Dieser neue TikTok-Trend wird Beziehungen zerstören (keine Panik, es ist lustig)

Video: watson/Lucas Zollinger

Unerwartet lustig – Bienen in Zeitlupe