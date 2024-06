Video: watson/Michael Shepherd

Freude herrscht – das erste Mauersegler-Küken ist geschlüpft



Michael Shepherd Folge mir

Mehr «Videos»

Seit Anfang Mai brütet im Berner Oberland ein Mauersegler-Pärchen in einem mit Kamera bestückten Nistkasten. Dieses kannst du im Livestream unten jederzeit beobachten.

Auch dieses Jahr machten die Mauersegler wie immer ihr Nest zurecht und legten ein Gelege von drei Eiern. Seither konnte man beobachten, wie sie die Eier fleissig Tag und Nacht ausbrüten.

Hier schlüpft das erste Mauersegler-Küken Video: watson/Michael Shepherd

Ende Mai kam es dann leider zu einem kleinen Unglück. Wer live dabei war, konnte sehen, wie sich die Mauersegler scheinbar an den Füssen verhedderten. Während sie in der Luft absolute Akrobaten sind, sind Mauersegler zu Fuss eher unbeholfen unterwegs. So musste man ansehen, wie sie rund eine Viertelstunde lang versuchten, sich voneinander zu lösen. In diesem Gerangel passierte es dann auch, dass eines der drei Eier aus dem Nest geschubst wurde.



Dass so etwas passiert, ist keine Seltenheit. Es kommt auch vor, dass Mauersegler ganz bewusst ein Ei aus dem Nest stossen – vermutlich, wenn die Nahrungslage nicht gut genug ist, um drei Küken durchzufüttern. Umgekehrt gibt es auch Aufnahmen von Mauerseglern, die ein Ei wieder zurück ins Nest bugsieren.



In diesem Fall blieb das Ei aber neben dem Nest liegen. Trotzdem werden die verbleibenden zwei Eier mit aller Sorgfalt weiter ausgebrütet. Am Abend vom 7. Juni ist es dann so weit: Das erste Küken schlüpft aus dem Ei.

Das Küken scheint sich bisher prächtig zu entwickeln und wird fleissig gefüttert. Auch das zweite Ei wackelt schon umher und vermutlich wird auch das kleine Geschwister sehr bald schlüpfen.

Wenn du eine Idee für einen Namen hast, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben.



Weitere Infos und den Livestream findest du hier: Sei dabei, wenn diese Mauersegler brüten

Mehr Videos:

Sensations-Aufnahmen: Kaiserpinguinküken stürzen sich in die Tiefe Video: watson

Blattschafe: Diese herzigen Tierchen betreiben Photosynthese Video: watson