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David Attenborough: Der Naturforscher wird 100 – ein Rückblick

Video: watson/hanna dedial

100 Jahre David Attenborough im Bewegtbild

Der legendäre Naturforscher und Filmemacher David Attenborough tritt heute in den Klub der Zentenare ein. Ein Rückblick auf sein Leben im Video.
08.05.2026, 14:1808.05.2026, 14:39

David Attenborough, pardon, Sir David Attenborough, feiert heute seinen 100. Geburtstag. Videos vom jungen David, der mit Gorillababys kuschelt, eindrückliche Aufnahmen aus der revolutionären «Live on Earth»-Dokumentationsreihe, alles unterlegt mit der Stimme, die, ob jung oder 100-jährig noch mit so viel Liebe und Bewunderung über jedes noch so kleine Kriechtier spricht wie sonst niemand, siehst du, wenn du hier klickst:

Video: watson/hanna dedial

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