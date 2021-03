Nie sind Hunde dramatischer, als wenn sie ihre Krallen schneiden lassen müssen 😂

Videos

Tier

Krallen schneiden bei Hunden: Diese Videos zeigen, wie schwierig es ist



Video: watson/jah

Nie sind Hunde dramatischer, als wenn sie ihre Krallen schneiden lassen mĂŒssen 😂

Es ist wie das Haarewaschen bei kleinen Kindern: Wenn man Hunden die Krallen kĂŒrzen will, wird's ... schwierig. Gerade geht ein TikTok-Video viral, in welchem eine Hundebesitzerin ihrem Mops die Krallen schneiden will und der schreit wie am Spiess. Doch er ist nicht der einzige Hund, der MĂŒhe mit diesem Prozedere hat. Schau dir die Krallen-Schneid-Compilation im obigen Video an.

Hast du einen Hund? Wie geht Krallen schneiden bei euch? Schreib's in die Kommentare!

Mehr Hunde-Videos:

Video: watson/een

Video: watson

Video: watson/jah

DANKE FÜR DIE ♄ WĂŒrdest du gerne watson und Journalismus unterstĂŒtzen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstĂŒtze uns per BankĂŒberweisung

Diese 17 Comics zeigen genau, wie es ist einen Hund zu haben Hund rettet sein Stofftier Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter