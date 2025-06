Video: ch media/Tele M1

Nach Faustschlag: Jetzt spricht der angegriffene Schiedsrichter

Bei einem Junioren-Fussballmatch in Schöftland, Aargau, kam es am vergangenen Samstagabend zu einem Eklat, als der Vater eines Spielers den Schiedsrichter nach dem Match tätlich angriff. Der Vorfall wurde auf Video festgehalten und macht seither die Runde. Das unsportliche Verhalten sorgt für Bestürzung. Der Aargauer Regional-TV-Sender Tele M1 konnte seither mit dem attackierten Schiedsrichter sprechen:

Video: ch media/Tele M1

Gegenüber Tele M1 sagt der Schiedsrichter, er habe unter Schock gestanden und auch jetzt noch Schmerzen. Ausserdem schmerze es ihn auch nicht-physisch, was vorgefallen sei. Der Betroffene zeigte im Regional-TV auch die Verletzung – eine Platzwunde am Hals –, die er vom Faustschlag davon getragen hat. Diese sei möglicherweise durch einen Fingernagel oder Ring verursacht worden. Der Schiedsrichter will nun Anzeige gegen den handgreiflichen Vater einreichen und mit dem Schiedsrichter-Sein eine Pause einlegen. In der neuen Saison werde er das Amt aber wieder ausüben.

Schiedsrichter bestreitet Mitschuld

Gegenüber Blick hatten die Kinder des Vaters geäussert, dass das Video nicht die ganze Szene zeigen würde und dass auch der Schiedsrichter eine Mitschuld treffe. So habe dieser den Vater zuerst an der Brust von sich weggestossen. Gegenüber Tele M1 dementiert der Schiedsrichter diese Version. Im Gegenteil sei er vor dem Mann zurückgewichen und habe sich zurückziehen wollen. (lzo)

Hier die ganze Geschichte: Skandal bei Aargauer Junioren-Fussballspiel: Vater schlägt Schiedsrichter ins Gesicht

