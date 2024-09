Video: watson/lucas zollinger

Dieser 22-Kilo-Mocken ist der Star des «Melbourne Aquarium»

Pesto ist ein Königspinguin-Küken im Sea-Life-Aquarium in Melbourne, Australien. Der kleine Racker ist ein wahrer Star und Publikumsmagnet, denn: Er ist das grösste Küken, das das Aquarium je hatte. Mit neun Monaten bringt er schon 22,5 Kilogramm auf die Waage und ist grösser als seine Eltern. Königspinguine, die zweitgrösste Pinguinart der Welt, werden üblicherweise zwischen 10 und 16 Kilogramm schwer. Pesto wächst derweil munter weiter, erobert die Herzen der Besucherinnen und Besucher und geht viral:

Pesto ist am 30. Januar geschlüpft und hat sich seither gut entwickelt. Das verdankt er auch seinen Eltern. Sein Vater ist eigentlich Blake, einer der ältesten und grössten Pinguine des Aquariums, aber aufgezogen wurde er von zwei jüngeren Tieren. Das Aquarium wollte testen, ob sie sich als Eltern eignen – und sie haben den Test mit Bravour bestanden.

Pesto mit seinen Zieheltern Tango und Hudson. Bild: instagram / sealifemelbourneaquarium

Sie haben sich so gut um Pesto gekümmert, dass er sie in puncto Grösse bereits überragt – er ist 90 Zentimeter gross und damit an der Obergrenze eines typischen Königspinguins. Das einzige, was seine Jugend mittlerweile noch verrät, ist das braune Gefieder. Küken legen es ab, sobald sie lernen, zu schwimmen. Gemäss einer Pflegerin des Aquariums soll er bereits erste braune Federn gelassen haben und erste Schwimmlektionen mit dem Ziehvater könnten kurz bevorstehen.

30 Fische pro Tag

Pesto bekommt von den Pflegerinnen und Pflegern des Aquariums etwa 30 Fische pro Tag, aufgeteilt auf vier Mahlzeiten. Das ist doppelt so viel wie ein normales, erwachsenes Tier. Zusätzlich dazu wird er auch noch von seinen Eltern gefüttert. All die Nahrung muss natürlich auch irgendwann wieder raus. Pinguine verrichten ihr Geschäft alle 15 Minuten und bei der Menge, die Pesto zu sich nimmt, hat ihm das auch den Spitznamen «walking feathery poop machine», also «laufende, gefiederte Kack-Maschine» eingebracht.

Übrigens: Pesto verdankt seinen Namen nicht etwa seinem Umfang und seinem Appetit. Viele der 60 Pinguine im Melbourne Aquarium haben Namen, die an Lebensmittel angelehnt sind, darunter Pudding, Whopper und Lamingtons (ein australischer Kuchen).

Ein Pesto für Pesto:

Aus Jux haben wir die KI gefragt, ob sie uns nicht ein Gericht für Pesto kredenzen könnte. Dieses Rezept hat sie uns geliefert:

Pinguin-freundliches Fisch-Pesto

Zutaten:



100 Gramm kleine Fische (wie Sardinen oder Heringe, am besten roh oder gekocht, ohne Gewürze)

50 Gramm Krill oder Garnelen (unbehandelt und ohne Gewürze)

1 Esslöffel Fischöl (optional, für zusätzlichen Geschmack und gesunde Fette)

Ein paar Algen (zum Beispiel Seetang, was in der natürlichen Umgebung von Pinguinen vorkommt)

Ein paar Eiswürfel (Pinguine mögen kühles Essen!)

Zubereitung:

Die Fische und den Krill (oder Garnelen) zusammen in einen Mixer oder eine Küchenmaschine geben. Die Algen hinzufügen und alles gut durchmixen, bis eine grobe Paste entsteht. Wenn du magst, kannst du etwas Fischöl hinzufügen, um den Geschmack zu verstärken und die Konsistenz anzupassen. Zum Schluss ein paar Eiswürfel hinzufügen und nochmal kurz mixen, damit das Pesto kalt serviert werden kann – so wie es Pinguine mögen!

Wir leiten dieses Rezept mal ans Sea Life in Melbourne weiter. En Guete, Pesto!

