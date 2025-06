Video: watson/Emanuella Kälin

Lookalike-Wettbewerb: Wer sieht Pedro Pascal am ähnlichsten?

Mehr «Videos»

In New York versammelte sich eine kleine Menschenmenge, um den besten Pedro-Pascal-Doppelgänger zu sehen. Am Sonntag fand der Lookalike-Contest statt. 26 Männer traten an, die der Meinung waren, wie der chilenisch-amerikanische Star auszusehen.

Pedro Pascal ist besonders für seine Rollen in Serien bekannt. Diese werden auf der ganzen Welt gefeiert. Dazu zählen Produktionen wie «Game of Thrones», «Narcos» «The Mandalorian» oder «The Last of Us». Als Schauspieler begeistert er durch sein charismatisches Auftreten.

«Pedro Nummer fünf» wurde von der Jury und dem Publikum zum besten Doppelgänger auserkoren. Der 42-jährige George Gountas erhielt 50 Dollar und ein Jahr lang gratis Burritos. Und das im selben mexikanischen Restaurant, das den Wettbewerb organisierte.

In seiner kurzen Rede sagte der Gewinner, dass er gerne mit seinem Doppelgänger Pedro Pascal zusammen abhängen und ein Bier trinken möchte.

Auch für andere Stars wurden schon Lookalike-Wettbewerbe veranstaltet, etwa für Timothée Chalamet, der sogar persönlich erschien.

Hier geht's zum Pedro-Pascal-Doppelgänger:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Das könnte dich auch interessieren:

Chalamet Crasht Lookalike-contest Video: watson/emanuella kälin

Dieser Kleinwüchsige erobert mit seinen lustigen Videos das Netz Video: watson/Aya Baalbaki