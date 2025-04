Video: watson

Queen-Gitarrist auf der Coachella-Bühne – Das Publikum so: 🥱🥱🥱

Am ersten Coachella-Wochenende trat der 22-jährige Pop-Künstler Benson Boone auf. Während er dem mehrheitlich jungen Publikum am Festival in Kalifornien bekannt ist, ist Queen-Gitarrist Brian May ein Unbekannter.

So scheint es zumindest, als Boone bei seiner Interpretation des Queen-Hits «Bohemian Rhapsody» den 77-Jährigen zu sich auf die Bühne holt, um dort einige seiner ikonischen Gitarrenriffs zu spielen. Das Publikum reagierte kaum auf den Überraschungsauftritt des Bandmitglieds von Queen. Benson Boone, der ein grosser Fan der Band ist, und in seiner Musik und seinen Auftritten immer wieder Inspiration aus dem Werk der Rockband zieht, macht seinem Frust über das unbeeindruckte Publikum später auf Tiktok Luft. (hde)





