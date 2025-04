Das trugen Influencerinnen und Influencer am Coachella 2025. Bild: watson/instagram/keystone

Das waren die Outfits des ersten Coachella-Wochenendes

Das Coachella hat am Donnerstag für zwei Wochenenden seine Tore geöffnet. Das Mega-Festival machen die modebewussten Stars aus aller Welt gerne zum Laufsteg – das trugen sie dabei.

Seit 2012 ist das Coachella-Festival das Mekka der Influencerinnen und Influencer. Auch dieses Jahr verschlägt es Festivalgängerinnen und Festivalgänger in den Wüstenort Indio nach Kalifornien, um dort ihr Tanzbein zu schwingen und sich selbst zu präsentieren. Denn jeder, der etwas von sich selbst hält, lässt sich am weltbekannten Musikfestival blicken – trotz der momentanen Situation in den USA.



Als der Coachella-Hype anfing, war einer der grössten Selling Points des Festivals die Mode. Fashionbegeisterte Menschen gingen nicht wegen der Musik hin, sondern um mit ihren auffälligen Outfits die anderen zu übertrumpfen. So gab es ganze Fashion-Kollektionen, die vom Coachella-Festival inspiriert waren.

Seit einigen Jahren ist es aber nicht mehr cool, sich in Glitzer und Glamour zu schmücken. Immer mehr A-Promis setzen auf die sogenannte «Normcore». Das bedeutet: Ihre Outfits sind so basic und langweilig wie möglich. Also auffallen, indem man unauffällig ist.

Kendall Jenner zeigt sich seit 2022 auf dem Coachella in «langweiligen» Outfits. Bild: Instagram/kendalljenner

Darum ist es nicht ganz einfach, besonders auffällige Looks des Festivals zu finden. Wir haben es trotzdem versucht:

Kylie Jenner

Kylie Jenner macht im quietschgelben Latexkleid Werbung für eine Getränkemarke am Coachella.

Kylie Jenner am Coachella 2025. Bild: instagram/kyliejenner

James Charles

Make-up-Influencer James Charles sorgt mit Glitzer und Perlen für Aufsehen.

Sara Fructuoso

Die spanische Influencerin Sara Fructuoso bringt mit ihrem western-inspired Look alte Coachella-Vibes zurück.

Madeleine White

Auch die Influencerin Madeleine White setzt auf Glitzer-Perlen. «Ihr werdet mich nie in langweiligen Outfits sehen am Coachella», sagt die 29-Jährige dazu.

Becky G

Sängerin Becky G wird mit ihrem weissen Bühnen-Outfit von vielen als best-dressed bezeichnet.

Maura Higgins

Influencerin Maura Higgins setzt ebenfalls auf den für Coachella typischen Western-Look.

Natalie Reynolds

Influencerin Natalie Reynolds sorgt mit ihrem Outfit für Diskussionen. Ihr wird wegen des Federschmuckes und ihren Braids kulturelle Aneignung vorgeworfen.

Charli D'Amelio

TikTok-Star Charli D'Amelio zeigt sich im knappen Top und scheut sich dabei nicht, ihre Nippel zu zeigen.

Cardi B

Rapperin Cardi B präsentiert gleich mehrere Outfits an ihrem Auftritt am Coachella.

Marina and the Diamonds

Die Sängerin begeisterte die Fans in kurzem Balloon-Rock und Corset.

(sav)