Mega-Kugel in Las Vegas eingeweiht – billig war sie nicht 💸🤑

Las Vegas ist für seine Extravaganz bekannt. Nun hat die Wüstenmetropole einen draufgesetzt. Am 4. Juli, am Independence Day, hat die Stadt die sogenannte «MSG Sphere» eingeweiht: Die grösste LED-Leinwand und zugleich die höchste Kugelkonstruktion der Welt.

Hier gratulieren Haie den badenden Amerikanern zum Independence Day

Am 4. Juli feiern die USA den «Independence Day» – ihren Unabhängigkeitstag. In Florida verbrachten viele Menschen ihren freien Tag am Strand. In Navarre Beach mussten sie das Wasser teilen – mit einem riesigen Haifisch: