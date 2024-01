Siebenjährige Kynlee Heiman trainiert täglich für Schönheitswettbewerbe

Video: watson/Alina Kilongan

Mädchen oder Puppe? Schwer zu sagen!

Mehr «Videos»

Kynlee Heiman aus Los Angeles ist erst sieben Jahre alt und sorgt mit ihrem Lifestyle bereits für Aufsehen in den sozialen Medien. Kynlees Mutter Angel betreut den Instagram- und TikTok-Kanal ihrer Tochter und preist diese dort als Model, Schauspielerin und Kunstturnerin an. Auf den Videos ist das Mädchen jeweils so stark geschminkt, dass sie kaum wiederzuerkennen ist:

Video: watson/Alina Kilongan

Die Siebenjährige trainiert mehrere Stunden täglich, steht für Fotoshootings und Werbespots vor der Kamera und ihre Mutter meldet sie regelmässig bei Schönheitswettbewerben an – welche sie dann auch gewinnt. Mit dickem Make-up und auffälligen Kleidchen posiert Kynlee strahlend und turnend auf und hinter den Bühnen der Wettbewerbe – und das bereits seit mehreren Jahren. Zwei Jahre alt war das Mädchen, als sie das erste Mal an einem Schönheitswettbewerb performen durfte (oder musste?).

Was sagt Kynlee dazu?

Auf den Videos wirkt es, als scheine sich Kynlee wohlzufühlen in ihrem Körper. Ihr Sixpack ist beachtlich und ihre Kraft bewundernswert. «Kynlee liebt, was sie macht», erläutert ihre Mutter vor verschiedenen Medien, «und sie macht das alles freiwillig.»

In all den Beiträgen, in welchen über Kynlees Lifestyle berichtet wird, wird jedoch die Siebenjährige selbst kaum jemals gefragt, was sie von ihrem Leben hält. Sie wolle aber mit ihren Fähigkeiten im Kunstturnen an die Olympischen Spiele, meint ihre Mutter. Bis dahin trainiert Kynlee weiter und präsentiert sich vor der Kamera. (aki)

Weitere Geschichten aus den USA:

Sie hat entdeckt, was wir in Europa schon lange kennen ...

Video: watson/Lucas Zollinger

... er musste stundenlang im Autowrack ausharren ...

Video: watson

... und dieser Herr empfindet Dragshows als schlimmer als Waffen!