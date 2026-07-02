recht sonnig25°
DE | FR
burger
Videos
Video

KI-Song soll in Hongkong vor Drogen warnen – Mit mässigem Erfolg

Video: watson/Michael Shepherd

Dieser KI-Song sollte vor Drogen warnen – er macht das Gegenteil

02.07.2026, 13:5002.07.2026, 13:50

Eine Präventionskampagne des Hongkonger Strafvollzugs sollte junge Menschen vor Drogen warnen. Dafür setzten die Macher auf einen KI-generierten K-Pop-Song. Vier weibliche Bandmitglieder verkörpern dabei die Drogen Kokain, Methamphetamin, Cannabis und Etomidat. Letzteres ist ein Narkosemittel, das in Asien zum Teil in Vape-Flüssigkeit beigemischt und so konsumiert wird.

Die Frauen singen dabei jeweils in freundlichem Ton, wie sie dich in den Rausch versetzen.

«Ein Zug hilft dir, all deine Sorgen zu vergessen. Also entspann dich.»
«Cho Cho» – Der Avatar der Cannabis verkörpert.

Die Message dahinter soll sein, dass Drogen gefährlich sind, egal wie süss sie verpackt sind. Das Problem: Die eigentlich kritischen Botschaften fallen erst nach etwa 50 Sekunden im Clip, bis dahin wirkt das Ganze eher wie ein bunter Drogenwerbespot. Viele kritisierten, dass die meisten das Video wohl gar nicht so lange schauen würden.

Die Behörden reichten also eine angepasste Version nach, bei der sich die Frauen nach kurzer Zeit in alte Männer verwandeln. Doch auch hier ging etwas schief. Die Erzählstimme sagte nämlich fälschlicherweise, dass sowohl der Besitz als auch der Handel mit Drogen NICHT zu Gefängnisstrafen führen. Der Strafvollzug löschte schliesslich auch diesen Clip von allen Kanälen, doch die Katze ist bereits aus dem Sack.

Ein KI-generiertes «Vogue»-Cover zeigt die Figur «Siu Jau», welche die Droge Etomidat verkörpern soll.
Ein KI-generiertes «Vogue»-Cover zeigt die Figur «Siu Jau», welche die Droge Etomidat verkörpern soll. bild: Threads.com|@obsession.siuyau

Im Netz bildeten sich sofort eifrige Fangruppen um die KI-Figuren. User machten sich mit Memes über die Kampagne lustig und einige fingen sogar an, mittels KI weitere Songs mit den Figuren zu generieren, die offen für Drogenkonsum werben. Insgesamt bleibt die Präventionswirkung der Kampagne also wohl eher bescheiden. (msh)

Mehr Videos:

Robbe «Neil the Seal» blockiert wieder Strassen in Tasmanien

Video: watson/Emanuella Kälin

Der Ätna spuckt wieder Lava, die den Berg hinunter fliesst

Video: watson/nina bürge

Party bei den mexikanischen Fans nach dem Sieg Ecuador

Video: watson/nina bürge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Warum der KI-Boom böse enden könnte
1 / 9
Warum der KI-Boom böse enden könnte

Er gehört zu den Hauptverantwortlichen für den aktuellen KI-Boom: OpenAI-Chef Sam Altman. Doch die immensen KI-Investitionen der Techkonzerne bergen gewaltige Risiken. Es häufen sich Anzeichen, dass Erwartungen und Realität auseinanderdriften.
quelle: keystone / mark schiefelbein
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trumps «Great American State Fair» verkommt zum «Great American State Fail»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der Druck wurde zu gross: Premierminister Keir Starmer kündigt Rücktritt an
Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Er gebe den Posten als Chef der Labour-Partei ab, sagte der 63-Jährige in einer Ansprache vor dem Regierungssitz 10 Downing Street. Bis ein Nachfolger gewählt ist, werde er als Regierungschef noch im Amt bleiben. In Andy Burnham steht ein Nachfolger bereit – der frühere Bürgermeister von Greater Manchester kündigte praktisch unmittelbar nach Starmers Bekanntgabe seine Kandidatur an.
Zur Story