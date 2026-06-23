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Provokationen und Messi-Rekord – Ronaldo-Fan Speed hat schwierige WM

Video: extern/watson

Als Messi das Rekordtor macht, bricht für Speed eine Welt zusammen

23.06.2026, 22:1123.06.2026, 22:11

Nein, Twitch-Streamer und Youtuber «IShowSpeed» – bürgerlich heisst er Darren Watkins Jr. – musst du nicht unbedingt kennen. Doch wer in diesen Tagen und Wochen die Fussball-Weltmeisterschaft verfolgt, der kann ihm nur schwer aus dem Weg gehen. Jeden Tag ist der 21-jährige US-Amerikaner an einem anderen Spiel, streamt direkt aus den Stadien und gibt seinen Senf dazu.

Allerdings verläuft die WM bislang überhaupt nicht nach Speeds Geschmack. Zwar durfte er beim Auftaktspiel der USA auch FIFA-Präsident Gianni Infantino treffen, der ihm versprach, dass der Streamer beim nächsten Wiedersehen «für fünf Minuten FIFA-Präsident sein darf». Doch als der 21-Jährige beim Besuch der Fox-Experten Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic nach seinen Weltmeistertipps gefragt wurde, nahm Ibra ihm nach der Antwort kommentarlos das Mikrofon weg. Der Grund: Speed setzt auf Portugal und insbesondere Cristiano Ronaldo.

Video: watson/lucas zollinger

Und darum hat der Streamer an dieser WM bislang zu kämpfen. Portugal hat zum Turnierauftakt beim 1:1 gegen den Kongo einen schwachen Eindruck hinterlassen – insbesondere Ronaldo, der der schwächste Spieler auf dem Platz war. Und noch viel schlimmer: Lionel Messi, der Erzrivale von CR7 und deshalb auch von Speed, spielt bislang eine absolute Traum-WM. Hattrick beim 3:0 gegen Algerien, Doppelpack beim 2:0 gegen Österreich.

Speed war bei der jüngsten Messi-Gala ebenfalls im Stadion – natürlich im Österreich-Trikot. Als Messi früh in der ersten Halbzeit einen Penalty verschiesst, jubelt er ausgelassen. Doch das Lachen bleibt ihm bald im Hals stecken. Nachdem Messi zum 1:0 getroffen und damit Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen mit 17 Treffern überholt hat, ist der sonst so laute Streamer sprachlos und hat gar Tränen in den Augen. Als Messi in der Nachspielzeit dann auch noch auf 2:0 erhöht, hat Speed genug und verlässt sofort das Stadion. Wie das aussieht, und wie Speed mit den Provokationen argentinischer Fans umgeht, sieht du im Video.

Video: extern/watson

Wenn Portugal und Cristiano Ronaldo heute Abend auch noch gegen Usbekistan patzen sollten, wäre die WM für IShowSpeed wohl endgültig ruiniert. (abu)

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