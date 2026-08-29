Video: watson/emanuella kälin

«Das ist ein gesunder Energydrink» – wir testen den Hype-Drink des Sommers



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Kaum jemand ist auf Social Media an diesem Getränkehype vorbeigekommen: Sprite mit Schwarztee, auch «Hong Kong Iced Tea» genannt. Dafür hängt man zwei bis vier Schwarzteebeutel in eine Flasche Sprite und lässt das Ganze mehrere Stunden im Kühlschrank ziehen.

Dabei sollte die Flasche kopfüber in einem Becher im Kühlschrank stehen. So sind die Teebeutel vollständig von der Limonade bedeckt. Gleichzeitig verhindert der Becher eine Sauerei, falls die Flasche etwas undicht sein sollte.

Wer das Getränk noch etwas aufpeppen möchte, kann einen Spritzer Zitronensaft und ein paar Eiswürfel dazugeben. Wie das gehypte Getränk bei der Redaktion ankommt, siehst du im Video:



Video: watson/emanuella kälin

Neu ist die Idee allerdings nicht. Schon 2023 kursierten Videos des Sprite-Schwarztee-Experiments in den sozialen Medien. Coca-Cola hat den viralen Trend inzwischen sogar zum Vorbild für ein eigenes Getränk genommen: Im Mai 2026 brachte der Konzern in Hongkong und China «Sprite Tea» auf den Markt. Darin steckt neben Sprite auch echter Teeextrakt. Was zunächst vor allem ein Social-Media-Experiment war, taucht mittlerweile auch international immer häufiger auf den Plattformen auf. (fak)

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