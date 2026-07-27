Video: watson/hanna dedial

Sorry fürs Gefluche – ich musste TikTok-Glace-Rezepte testen, weisch

Hey, das ist quasi ein Service public: Wir testen hier Zeugs, damit ihr es nicht tun müsst. Gern geschehen.

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Ich habe in meiner Eigenschaft als watsons TikTok-Rezepttester so einiges über mich ergehen lassen müssen und darf mich zu Recht als alten Hund in diesem Metier schimpfen. Ergo weiss ich, dass so ziemlich jeder SUPER SIMPLE GENIUS HACK WITH DELICIOUS RESULT meist

a) gar nicht so simple ist und

b) gar nicht so delicious.

(Simpel sind aber sehr wohl die vorführenden TikToker.)

Und doch reizte mich die Vorstellung, meine eigene Glace zu Hause herzustellen. Gerade jetzt im Sommer bei dieser Hitze. Macht doch Sinn, nö? Vor allem diese eine Methode, die eher wie ein naturwissenschaftliches Experiment in der Grundschule aussieht, scheint … zumindest ein bisschen Fun zu versprechen.

ABER LEIDER …

Hey, nur kurz, bevor wir zu den Rezepten kommen, möchte ich konstatieren: Ich habe unter anderem

mir den Arm fast abfaulen lassen beim Pürieren der Mangos, weil das so lange und zäh ging.

mich am verdammten Daumen geschnitten beim Öffnen der verdammten Kondensmilchdose.

mit dem Handmixer Kondensmilch und Rahm überall in der Küche verteilt, …

… während der verdammte Rahm nicht steif wurde und sich stattdessen in verdammten Hüttenkäse verwandelte.



(Und nein, «verdammt» war nicht der Ausdruck, den ich verwendete.)



Aber ich greife vor. Ausprobieren wollte ich die folgenden Glace-Herstellungsmethoden:

watson auf TikTok Ja, es ist wahr: watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt hier

No-Churn Ice Cream

Übersetzt bedeutet das «Glace ohne Rühren». Bloss … stimmt das so nicht ganz. Mehr dazu unten. Hier die Zutaten:

397 g gesüsste Kondensmilch

500 ml Vollrahm oder Doppelrahm

1 TL Vanilleextrakt oder 1 Msp. Vanille aus der Schote

Nun, das mit dem no-churn ergo nicht rühren: Ein von mir zusätzlich konsultiertes Rezept verlangte explizit, man solle den Rahm und die Kondensmilch «mit einem elektrischen Schneebesen schlagen, bis die Masse dick und ziemlich fest ist, etwa wie Clotted Cream». So viel zum Thema «no-churn». Aber so weit, so klar: Clotted Cream ist jener ursündig gute, megadeftige englische Doppelrahm, der eine derart dichte Konsistenz hat, dass man ihn wie Butter streichen kann (was man notabene auch gerne macht – vorzugsweise auf Scones mit Strawberry Preserve mmmmh … okay, wir schweifen ab). Die gewünschte Konsistenz ist somit klar, doch das mit dem Rahm … seht, öfter als nicht ist von «heavy cream» die Rede. Eine Google-Recherche sowie ein paar SMS ergaben übereinstimmend, dass dies mehr oder weniger dem Schweizer Vollrahm entspräche.

Tut es nicht.

Denn die Kondensmilch-Rahm-Mixtur wurde beim Schlagen partout nicht fest …, bis sie sich dann urplötzlich in Hüttenkäse zu verwandeln begann.

Bild: obi

Worauf ich die Geduld verlor und runter in den Supermarkt ging, um Gruyère-Doppelrahm zu kaufen. Ihr wollt heavy cream? Ich zeig euch heavy cream!

Bild: obi

Zweiter Versuch – diesmal eine etwas kleinere Portion: 200 g Kondensmilch, 300 g Gruyère-Vollfett-Vollgeil-Doppelrahm und 1 Msp. Vanille. Alles mit dem Handschneebesen nur kurz schlagen, in einen Gefrierbehälter geben und ab ins Tiefkühlfach damit.

Ach stimmt – ich habe noch ein paar frische Himbeeren («verwenden statt verschwenden») druntergemixt. Mal schauen.

Uff. Das erste Rezept ist schon mal ziemlich in die Hose gegangen. Aber es folgen noch drei weitere.

Nutella Jar Ice Cream

@tspiceskitchen Any empty Nutella bottle? Try this Nutella ice cream hack! Its so good 😘 But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you Matthew 6:33 NKJV ♬ original sound - tspiceskitchen

Gewiss, ziemlich charmant, wie diese nigerianische Dame uns das verkauft. Und ein Nutella-Glas bis zum letzten Rest auszukosten, ist löblich. Ob's auch funktioniert?

Es braucht:

1 fast leeres Nutella-Glas

genügend Vollrahm, um das Glas fast zu füllen

etwas Zucker, nach Geschmack

Das Vorgehen ist denkbar einfach: Rahm und Zucker nach Geschmack ins Glas füllen. Die einen mixen alles mit einem Kaffeemilchschäumer, andere nur mit dem Löffel. Ich schüttle. Und dann wiederum: ab in den Freezer damit.

Healthy 3 Ingredient Mango Ice Cream

Endlich was nach meinem Gusto! Mango. Mmh. Und erst noch «healthy».

400 g frische Mango, gewürfelt, gefroren

180 g griechischer Joghurt

1 EL Agavensirup oder Honig

Weshalb sie auf gefrorene Mangostücke insistieren? Vielleicht hat das etwas mit der Konsistenz des Endprodukts zu tun. Jedenfalls habe ich am Vortag schön brav meine Mangostücke eingefroren … weshalb das Pürieren ein gottloser Chrampf war. Das wird in allen TikTok-Videos stets tunlichst verschwiegen. Doch irgendwann war es auch bei mir so weit, und ich habe die Glace Instagram-konform in Serviergläsli portioniert und ins Tiefkühlfach gestellt.

Ice Cream In a Bag In 5 Minutes

Okay, bei dieser Methode war ich SEHR skeptisch – aber auch neugierig. Thermowissenschaft sei Dank soll es möglich sein, innert nullkommanix eine durchaus passable Glace herzustellen.

250 ml Vollrahm

250 ml Kaffeerahm

100 g Zucker

1–2 TL Vanilleextrakt

1 ordentlich grosser, gut verschliessbarer Gefrierbeutel

1 grösserer als der obige, ebenfalls gut verschliessbarer Gefrierbeutel

Mega viele Eiswürfel

150 g Salz

Ja, jenes half & half der Amis entspricht ziemlich haargenau dem Schweizer Kaffeerahm. Das kommt zusammen mit dem Vollrahm, dem Zucker und dem Vanilleextrakt in den kleineren der zwei Ziploc-Beutel. Gut verschliessen, darauf achtend, dass so wenig Luft wie möglich im Beutel ist. Dieser Beutel kommt dann in den zweiten, grösseren Beutel rein, den man nun mit Eiswürfeln und dem Salz füllt, ebenfalls gut verschliesst und danach zirka 5 Minuten lang wie ein Berserker herumschüttelt.

Danach sollte die Glace bereits parat sein.

Ist es das wirklich?

Bild: obi

Okay, es ist so weit! Der Taste-Test ist angesagt!

Gut, ich habe meine Glace-Experimente zeitlich so abgestimmt, dass wir die Ergebnisse gleichzeitig auswerten konnten. Guckt, wie hübsch:

Bild: obi

Ice Cream In a Bag In 5 Minutes

Ich habe weiss Gott genügend lang das Ding rumgeschüttelt, doch die Konsistenz ist und bleibt ziemlich genau die von Glace, die bereits ewig draussen rumgestanden ist: sehr flüssig.



Bild: obi

FAZIT: Ein cooles Experiment, das man durchaus mal aus Spass mit den Kids machen könnte. Doch eine richtig feine Glacé ist das mitnichten.