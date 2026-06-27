Der will doch nur spielen! Grizzly kommt Frau mit Hund gefährlich nahe
Dass es in Kanada viele Bären gibt, ist bekannt. Dass die Wälder aber schön sind und zum Spazieren einladen, ebenfalls. Und wenn man dann noch einen Hund hat, der seinen Auslauf braucht, lässt man sich davon nicht mehr abhalten, in die Natur zu gehen.
So auch eine Frau in der kanadischen Provinz Alberta, die dort in einer Unterkunft im Naturpark Kananaskis Country zu Gast war. Mit dem Kaffeebecher in der Hand machte sie sich auf zum Gassigehen. Da kam es zur Begegnung mit einem Grizzlybären, der sie und ihren Hund überaus interessant fand. Wie sich die Frau verhielt, um heil aus der brenzligen Situation zu entkommen, siehst du im Video:
(hde)